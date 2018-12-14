تفاصيل مثيرة عن منفذ هجوم ستراسبورغ بعد اعتقال شقيقه

تفاصيل مثيرة عن منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيكات؟

كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن تفاصيل جديدة بخصوص الإرهابي شريف شيكات، الذي نفذ هجوما دمويا في سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ الفرنسية يوم الثلاثاء، أودى بحياة 4 أشخاص وأصاب 13 آخرين.

من هو شريف؟

ولد شريف في فبراير 1989 في ستراسبورغ البعيدة في الشرق الفرنسي، 490 كيلومترا عن باريس، لوالدين من أصل مغربي. وكان هذا الشاب، الذي عاش في شارع تيتي لايف في العاصمة الألزاسية، عاطلا عن العمل.

بالنظر إلى ماضيه الجنائي الثقيل، يتساءل المرء عن كيفية بقائه حرا وجعله يرتكب جريمته، فوفقا للمعلومات التي قدمتها السلطات الفرنسية، حُكم عليه 27 مرة في فرنسا وسويسرا وألمانيا، بقضايا عنف وسطو.

كما داهمت الشرطة منزله يوم الثلاثاء الماضي لاعتقاله بعد قيامه بعملية سطو مسلح مقرونة بمحاولة القتل. وعثرت في المنزل على قنبلة وبندقية و4 سكاكين. لكن الرجل لم يكن موجودا بمنزله.

وأسفرت عملية أمنية في مدينة ستراسبورغ أمس الخميس عن تصفيته، وذلك بعد مواجهة جرت بينه و الشرطة الفرنسية انتهت بمقتله.

اعتقال شقيقه

تم إلقاء القبض على أحد أشقاء منفذ اعتداء ستراسبورغ بفرنسا، شريف شيكات، في الجزائر، بناء على مذكرة توقيف بحقه بتهمة تتعلق بالإرهاب.

وبحسب ما أوردت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الجمعة، فإن سامي شيكات، البالغ من العمر 34 عاما والذي أدرج اسمه كمجرم خطير، تم إصدار مذكرة بحث عنه بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، بعد تنفيذ اعتداء ستراسبورغ.

ويريد المحققون معرفة ما إذا كان لشقيق شيكات علم بما كان يخطط له شريف، وما إذا كان قادرا على المشاركة من خلال تقديم أي دعم لوجيستي.

وتمكنت الشرطة الفرنسية أمس الخميس من تصفية الإرهابي شريف شيكات الذي نفذ هجوما دمويا في سوق عيد الميلاد بستراسبورغ الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، أودى بحياة 3 أشخاص وأصاب 13 آخرين.

ارتفاع عدد الضحايا

أفادت وكالة "رويترز" بأن عدد ضحايا الهجوم الدموي الذي وقع الثلاثاء في مدينة ستراسبورغ الفرنسية ارتفع إلى أربعة قتلى.

ونقلت الوكالة نقلا عن مسؤول في مكتب المدعي بباريس تأكيده أن الضحية الرابع توفي اليوم الجمعة متأثرا بجروح أصيب بها جراء الاعتداء، على الرغم من مساعي الأطباء الرامية لإنقاذ حياته.

وجاء ذلك بعد يوم من تصفية الشرطة للمهاجم المدعو شريف شيكات الذي أطلق النار وسط سوق عيد الميلاد في المدينة الفرنسية مما خلف حسب الحصيلة الأولية ثلاثة قتلى و13 جريحا.