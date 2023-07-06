تفتيش منزل ناصر الخليفي في فرنسا.. ومصدر يكشف تفاصيل التحقيق

كشف مصدر مطلع، معلومات جديدة تتعلق في قضية التحقيق مع رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي، على خلفية الاتهامات الموجهة ضده بخطف رجل أعمال فرنسي جزائري واحتجازه وتعذيبه في قطر.

وأكد المصدر المطلع على سير التحقيقات، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، صحة المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام فرنسية، بشأن تفتيش منزل الخليفي أمس الأربعاء.

وأشار الناطق باسم نادي باريس سان جرمان إلى أن القاضي المحقق طلب مزيدًا من المعلومات وتم تزويده بشكل كامل وشفافية وبتعاون تام مع السلطات.

ولم يعلق أي من محامي ناصر الخليفي عندما سئلت وكالة فرانس برس عن هذا الأمر.

وتمت عملية التفتيش من قبل الشرطة القضائية في إطار التحقيق الجنائي الذي تم فتحه في نهاية يناير.

شكوى قضائية ضد الخليفي

وتقدم طيب بن عبد الرحمن، البالغ من العمر 42 عامًا، بشكوى قضائية مدنية، مما سمح بفتح تحقيق جنائي.

وفي شكواه، أكد بن عبد الرحمن أنه تم اعتقاله في قطر في يناير 2020، بعد أن قضى ثلاثة أشهر في البلاد لممارسة نشاطاته التجارية.

وزعم أنه تم احتجازه لمدة ستة أشهر وتعرضه لاستجواب من قبل رجال الأمن المحليين، بشكل خاص بشأن وثائق تدين رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري.

أفاد بأنه تم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وبعد ذلك حصل على إذن لمغادرة قطر في نوفمبر 2020، بعد توقيع اتفاق سري يتعهد بعدم الكشف عن تلك الوثائق.

وفي إبريل، أعلن محامو ناصر الخليفي عن نيتهم رفع دعوى تشهير ضد رجل الأعمال بن عبد الرحمن.