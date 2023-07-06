من هو المصري الذي دنس القرآن وسكب الخمر عليه؟

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة مقطع فيديو صادم يظهر مواطنًا مصريًا يقوم بتدنيس القرآن الكريم علانية، حيث تبين لاحقا أن الواقعة حدثت في مدينة أوليانوفسك الروسية.

ووفقًا للتقارير الإعلامية الروسية، يدعى المتهم سعيد عبد الرازق، وهو مواطن مصري وُجد أنه قد اعتنق الديانة المسيحية بعد أن ارتد عن الإسلام في مصر.

ويشير التقرير إلى أن سعيد عبد الرازق قد هاجر إلى روسيا في صيف عام 2019 واستقر في مدينة أوليانوفسك.

وفي المقطع المتداول، يتضح أنه قام بأعمال تدنيس للقرآن الكريم وسكب الخمر عليه في عمل مستفز.

ارتداد عن الإسلام

وتقول التقارير أن سعيد عبد الرازق أفاد بتعرضه لتهديدات بالقتل في مصر بعد ارتدائه عن الإسلام، وذلك ما دفع أمه لمراجعة السلطات المحلية للمساعدة في إقناعه بالعودة إلى الإسلام.

وفي الفترة السابقة، كان يختبئ سعيد مع أصدقائه المسيحيين في الإسكندرية.

في وقت لاحق، عاش المواطن المصري مع سيدة روسية وأنجبا طفلًا يبلغ من العمر ثلاث سنوات، ومع ذلك، حدث انفصال بين الزوجين، حيث أكدت زوجته السابقة أن المصري لا يعمل حاليًا ولا ينوي العودة إلى مصر.

وأشارت إلى أنها لا تتواصل معه بشكل عملي، ولكنها قدمت بلاغًا للشرطة بعد محاولته اختطاف الطفل في وقت سابق.

اعتقال المصري الذي دنس القرآن

وأعلن حاكم مقاطعة أوليانوفسك الروسية، اليكسي روسكيخ، عن توقيف المواطن المصري بعد أن قام بتدنيس القرآن الكريم بشكل علني، ومن ثم أشعل فيه النار، وفقًا للمعلومات المتاحة.

ونشر الحاكم تصريحًا على تطبيق "تلغرام"، أكد فيه أن الجهات الأمنية تتعامل حاليًا مع هذه الحادثة.

وأكد الحاكم روسكيخ أن هذا العمل الاستفزازي يُعتبر جريمة ضد الجميع، مؤكدًا على أهمية احترام مشاعر المؤمنين، وأن الإرهاب ليس له قومية أو ديانة.

وأضاف: "تتعامل أجهزتنا الأمنية الآن مع هذا الحادث".

