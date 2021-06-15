تفجير انتحاري يستهدف معسكرا للجيش الصومالي ويخلف 15 قتيلا

قتِل 15 شخصا على الأقل صباح الثلاثاء، في هجوم انتحاري استهدف مركزا لتدريب الجيش في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ضابط متواجد في المكان.

وقال الضابط محمد آدن، إن انتحاريا فجر نفسه أمام مجندين ”كانوا مصطفين أمام قاعدة ديغوبادان“ شرقي المدينة، مضيفا أن ”نحو خمسة عشر من المجندين الجدد قتِلوا في الانفجار“.

وتفيد التقارير الأولية الواردة من موقع الهجوم بأن المهاجم ، الذي انتحل صفة متدرب عسكري ، دخل إلى معسكر للجيش في منطقة واداجير بالعاصمة الصومالية وفجر عبوات ناسفة مربوطة على خصره، خلال التدريب الصباحي للجنود.

وأسفر الانفجار عن إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين ويتردد أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.