تفجير انتحاري يستهدف نقطة لقوات حفتر جنوبي ليبيا

قالت وسائل إعلام ليبية ان تفجيرا انتحاريا استهدف الاحد، نقطة أمنية تابعة لقوات الجيش الوطني الموالية للمشير خليفة حفتر جنوبي البلاد، ما اسفر عن وقوع عدد غير محدد من الاصابات.

وقالت المصادر ذاتها ان شخصا حاول استهداف بوابة منطقة زلة جنوبي ليبيا بواسطة حقيبة متفجرات "إلا أن قوات الجيش تمكنت من إصابة الإرهابي بعد ملاحقته ونقله إلى المستشفى".

خاص 218.. حريق بالنقطة الأمنية التابعة للواء 128 مشاة بمدخل منطقة زلة بعد استهدافها بهجوم إرهابي#218NEWS pic.twitter.com/6g1hByBFYH — 218NEWS (@218news) August 22, 2021

وبثت قناة 218 نيوز لقطات لاحتراق السيارة المفخخة في مكان الهجوم، بالإضافة إلى لقطات تظهر لحظة إلقاء القبض على منفذه، الذي تشير إنباء إلى أنه يحمل الجنسية السودانية.