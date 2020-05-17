تفجير انتحاري يودي بحياة حاكم و3 من حرسه في إقليم بلاد بنط الصومالي

قال متحدث باسم حركة الشباب "نحن وراء الانفجار. كانت عملية بسيارة ملغومة. قتلنا حاكم منطقة مدج وحراسه الشخصيين الثلاثة".

ذكرت الشرطة أن حاكم منطقة مدج بإقليم بلاد بنط شبه المستقل في الصومال قُتل الأحد مع ثلاثة من حراسه الشخصيين في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة أعلنت حركة الشباب الإسلامية مسؤوليتها عنه.

وقال الكابتن بالشرطة محمد عثمان لرويترز "سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت سيارة الحاكم. الحاكم أحمد موسى نور وثلاثة من حراسه الشخصيين لقوا حتفهم".

وتقاتل حركة الشباب منذ سنوات للإطاحة بالحكومة المركزية في مقديشو والمدعومة من الغرب ودأبت على تنفيذ تفجيرات في الصومال ودول أخرى في المنطقة. وتريد الحركة تأسيس حكم لها في الصومال وفق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية في الشباب عبد العزيز أبو مصعب لرويترز "نحن وراء الانفجار. كانت عملية بسيارة ملغومة. قتلنا حاكم منطقة مدج وحراسه الشخصيين الثلاثة".

