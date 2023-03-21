تفجير دبابة اسرائيلية على الحدود مع لبنان

افادت مصادر لبنانية واخرى عبرية متطابقة بوقوع انفجار في دبابة اسرائيلية متواجدة على الحدود مع لبنان ، حيث ظهر احد الجنود في فيديو يصرخ وتم نقله الى دبابة اخرى ويبدو ان ساقه تعرضت للبتر

وحسب مصادر عبرية نقلا عن معلومات لبنانية فان الانفجار نتيجة لغم أرضي قرب حدود بلدة عيتا الشعب، وتضرر آلية إسرائيلية أثناء قيامه بعملية تجريف قرب السياج الفاصل.

فيما تحدثت مصادر عبرية ان الانفجار وقع خلال تواجد قوة عسكرية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب بلدة عيتا الشعب.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال ان التقارير الواردة على وسائل الإعلام اللبنانية بشأن انفجار عبوة ناسفة قرب الحدود قيد المراجعة.

وحسب القناة 14العبرية فان الرقابة العسكرية فرضت حظر نشر بخصوص الحادث علي الحدود الشمالية

قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني اعلنت عن إصابة 3 جنود من قوات الاحتلال أحدهم بترت ساقه، جراء انفجار اللغم الأرضي عند حدود بلدة عيتا الشعب شمال فلسطين المحتلة.

موقع واللا العبري اعلن ان آلية تابعة لسلاح الهندسة في جيش الاسرائيلي من لواء جفعاتي أصيبت في لغم أرضى على الحدود الشمالية مع لبنان