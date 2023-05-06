تفجير سيارة كاتب روسي مؤيد لغزو أوكرانيا (فيديو)

البوابة - أصيب الكاتب القومي الروسي زخار بريليبين، المؤيد للهجوم الروسي على أوكرانيا، بجروح وقتل سائق السيارة التي كان يستقلها، إثر تفجير اليوم السبت، فيما قالت السلطات الروسية أنها أعلنت القبض على المسؤول المحتمل عن عملية التفجير.

وقالت وزارة الداخلية الروسية، إن الكاتب برليبين، أصيب بجروح، بينما قتل شخص بالإنفجار، الذي وقع في سيارته بمنطقة نيجني نوفغورود، شرق العاصمة موسكو.

كما اعلنت وزارة الداخلية الروسية القبض على المسؤول المحتمل عن عملية تفجير سيارة السياسي الروسي بريليبين.

وافادت مصادر طبية، أن الكاتب الروسي القومي، أصيب بقدميه، وأنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" المسؤولية عن الحادث الذي جرى مع بريليبين.

وأكدت زاخاروفا أن هذه الدول الغربية قامت بدعم ومساعدة خلية إرهابية أخرى، وهي نظام كييف.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن التفجير في سيارة الكاتب برليبين، نجم عن عبوة ناسفة بوزن 300 غرام من مادة التروتيل، كانت مزروعة تحت غطاء محرك السيارة.

جاء ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق اليوم بإصابة بريليبين ومقتل سائقه في تفجير تعرضت له سيارتهما في الطريق السريع على بعد نحو 70 كم من مدينة بنيجني نوفغورود.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، إن فريق من المحققين وخبراء الجريمة من فرع لجنة التحقيق في مقاطعة نيجني نوفغورود، توجهوا إلى موقع الحادث.

وافادت وسائل اعلام، نقلا عن الدائرة الصحفية لبريليبين، إنه بخير، وإنه لم يتضح بعد ما الذي حدث.

ووصف زعيم حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" سيرغي ميرونوف التفجير بأنه هجوم إرهابي مخطط له ومنظم