البوابة - هل تبحث عن كلمات معبرة لعيد الأم؟ عيد الأم هو يوم مميز وعالمي تحتفل به العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم في كل عام،ويتضمن الاحتفال بعيد الأم إرسال الكلمات والعبارات وبطاقات التهنئة، وتجمع الأهل والأصدقاء للاحتفال بهذه المناسبة، وفيما يلي كلمات معبرة جدًا بمناسبة عيد الأم:

كلمات معبرة جدًا بمناسبة عيد الأم

من أجمل كلمات معبرة جدًا بمناسبة عيد الأم، أنا فخورة لأنكِ أمّي وأتمني بأن أصبح مثلك في يوم من الأيام، عيد أم سعيد يا غالية.

أنا فخورة لأنكِ أمّي وأتمني بأن أصبح مثلك في يوم من الأيام، عيد أم سعيد يا غالية. عندنا أخاف ألجأ إليها، وعندما أفرح أذهب إليها وعندما أحتاج أحد لا أجد سواها، فكيف لي أن لا أعطيها كل الحب "أمي".

أمي... في غرفتي أرى وجهكِ الحبيب يُنير ظلمة المكان، يا نبض الروح، يا أحن قلب، يا ترتيلة الصباح وأنشودة السلام.

إلى المرأة الجميلة المميزة التي دائماً ما تساعدني على تحقيق أحلامي، عيد أم سعيد.

باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك وأقول لك أحبك يا أمي.

قلبك الطيب يا أمّي أبيض بطبعه حنون، ولوأعطوني وخيروني أنتِ بس ولكل يهون.

أمّي أنتِ كل شيء في حياتي، أغلى العمريا أمّي تملكينه.

اللهم أرزقني رضاكِ. أمّي يا قولاً صادقاً حفر كلماتها على زفراتي.

من غيرك يا أمّي حياتي كئيبة، كل عام وأنت بألف خير سنة بعد سنة .

أمّي يا نسمة طبعت صورتها على قاموس حياتي.

اللهم أجعل أمّي سيدة من نساء الجنة. أروع القلوب قلبك وأجمل الكلام همسك وأحلى ما في حياتي أنك أمي. أمّي يا بلسم طمس الألم من جميع اضطراباتي. أمّي يا شمعة الكون، العالم كله يحتفل اليوم، وأنا من بين هالجموع أقول لك كل عام وأنت بخير.

أحلى الأعياد عيدك، وأروع القلوب قلبك، وأنا بجبلك هدية ما تليق لغيرك.

أمّي أنا أحبك وقلبي وعقلي وروحي كلهم يقولون لك كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي.

أمّي يا بحر من الحب والعطاء، يا من سكنت في أعماق وجداني.

أمّي يا ملاك نقشت صورتها على كلماتي.

في طفولتي علمتني كيف أنطق بالكلام، كيف لي أن لاحبها وهي نورعيوني في الظلام.

أمّي يا أجمل أسم نطقت به في حياتي.

أمي، أحبك مثل ما أنتِ في العطف واللين والقسوة، كل عام وأنتِ بخير يا أمي.

لا يوجد لغة في هذا العالم يمكن أن تعبر عن حبك يا أمي، فأنتِ مثل النجوم التي تنير لي الطريق دوماً.

أمّي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة، وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.

هل تعلمين من هو أجمل شخص في هذا العالم؟ أنتِ يا أمي، فأنتِ معي في كل الأوقات في أوقات نجاحي وأوقات حزني.

حبك يا أمّي هو الوقود الذي يدفعني لأفعل المستحيل في حياتي.

أمّي أنتِ البنك الذي نودع بداخله مخاوفنا وأحزاننا.

لا أحد في هذه الحياة له تأثير على شخصيتي سواكي يا أمي.

أمّي أنتِ ملكة هذا المنزل، شكراً على كل شيء قدمتيه لي منذ ولدت، عيد أم سعيد.

أحبك قليلة جداً هذه الكلمة أمام هامتكِ العالية.

عندما أبكي أعرف دائماً أنكِ من سترسم البسمة علي وجهي، أحبك جداً يا أمي.

لا يوجد ما يكفي من العناق والقبلات والحب لكي تظهر لكي كم أنا أحبك جداً.

أمّي يا عمري وروحي وحياتي يا بهجة نفسي، كل عام وأنتِ بخير يا غالية.

تهنئة عيد الأم

أمي الغالية.. يا كل الناس والأحباب.. مش عايز اشوف دمعتك ع الأهداب.. سحابة صيف تعدي مع السحاب.. عيشي يومك وانسي الـسباب.. كل عام وانت بالف خير.

أمي أنتِ حبك عن جميع الناس غير برسلك.. أجمل تهاني مع أجمل طير ينغملك ويقولك كل عام وأنتِ بألف خير يلي بوجدك بينا دوم يعم الخير.

أمي العزيزة.. ما أتصور حياتي من دونك.. العمر ما يحلى غير بوجودك.. وكل ما يمر عيدك بحضورك.. أدعي ربي ما يحرمني وجودك.. كل عام وأنت بخير يا حياتي.

أمي.. إنتِ حبك عن جميع الناس غير.. برسلك أجمل تهاني مع أجمل طير.. ينغملك ويقولك كل عام وإنتِ بألف خير.. يلي بوجدك بينا دوم يعم الخير.

كل عيد وأنت بصحة وسلامة يا رب.

كل عام وأنتِ بخير يا أمي.

يا أغلى ما في الكون.. يومك أحلى وأجمل يوم.. يجمعنا كلنا حولك يا أجمل أم.

كل ما يجي عيدك.. أدعي ربي إيدك ما تفارق إيدي.. كل سنة وأنتي طيبة يا أمي.

ماما حبيبتي... لو مقدرتش أجبلك هديه ماتزعليش معزتك في قلبي أكبر من أغلى هدية.. كل عام وانتي بخير.

أنا مش بس بحبك يا أمي.. أنا كل ما فيا بيحبك.. قلبي وعقلي وروحي.. كلهم يقولولك.. بحبك بحبك بحبك يا أمي.

كلام عن عيد الام تويتر

أُمِّي الكتِف الأحنّ والأوفَى، دائمًا

رضي الله عن أمّي، فهي الموجودة دائمًا إن غاب الوجود حولي، وهي العافية قبل الدواء دعواتها سند، وابتسامتها حياة، ورضاها غاية.

لم أكبر يا أمي، كاذب هو جسدي وتاريخ الميلاد، كاذبه هي ملامحي وثوب أحلامي.. لم أكبر! ما زلت بذاك الضعف، بذاك الاحتياج للاتكاء فوق كتفك والبكاء.

اللّهُم أُمي وإن جفت زُهوري ، اللّهُم أُمي وإن بهُتت عينايّ، اللهُم أمي دائمًا وأبدًا.

يارب إن أُمي هي سندي الذي أتكئ عليه ، يارب لا تجعلها تميل من تعب أو ضيقة فيميل معها عالمي كُله.

بسم الله على قلوب الامهات والأباء حتى تطمئن وتهدأ، حتى تطيب وترضى، حتى تنسى الأسى ويكسوها البهاء.

حافظوا على ضحكات الأمهات ، فإن إيقاع البيوت و مزاجه مرهون بضحكاتهم.

إلى أمّي كتبت ومسحت وكتبت ومسحت، ولا زِلت أكتُب وأمسح، وإلى الآن لم أصِل لـ كلام يوصف ما بداخلي ويكتبني شعور الشّعور هو:إنّك عظيمة

أمي زرعتي بي خيراً لايستحقه هذا العالم، اجهدني الحفاظ عليه.

أوصِيك يالله بأمي كثيراً فإن باتَت عيناها متعُبه دون علميِ سخر لهاّ يارب راحة تلامّس قلبها كل حيِن.

أمي تصنع في قلبي بيوتًا من الأمل، تُصلح بي ما أفسدته الحياة، تُرمّم خراب روحي، تسدّ ثُقب جرحي، تمحي ألم صدري.. تسعى لإصلاحي دون مقابل، أمي جنة.

أنا إبن تلك المرأة الصبورة ، التي علمتني أنا لا حاجة لي عند مخلوق و أن اللّه معي دائمًا أُمي هي أحد أقداري السعيدة ، ستبقين لي فخرًا طوال حياتي، أُحبك يا جنتي.

لأمي الفضل في كل صفاتي الحسنة أما أخطائي فكانت في المرات التي لم أسمع بها كلامها.

لاشيء يوجع قلبي مثل رؤية أمي وهي تفتح كيس الأدويه، لتتناول أحدها ليتني أملك القدره لأهديها عافيتي وصحتي.

اللهم لا نهاية لصوت أمي.

جعل من يبكي عيون أمي تبكيه سنينه.

عبارات عن عيد الأم