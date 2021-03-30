تفجير يستهدف رتل إمدادات للتحالف شمالي العراق

يعد هذا الهجوم الـ43 من نوعه خلال نحو 3 أشهر ضد قوات التحالف حيث وقعت أغلبها وسط وجنوبي العراق.

قال مصدر أمني عراقي الثلاثاء، إن هجوما بعبوة ناسفة استهدف رتل شاحنات لقوات التحالف الدولي، شمالي البلاد.

وقال النقيب في شرطة صلاح الدين سمير الشهابي إن “عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الرئيس في محافظة صلاح الدين، انفجرت لدى مرور رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية تابعة لقوات التحالف”.

وأوضح الشهابي أن الهجوم “لم يخلف إصابات بشرية أو أضرار مادية، بينما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث”.

وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه الثلاثاء، والخامس من نوعه خلال 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وقع هجوم مماثل في محافظة بابل (وسط)، بينما استهدفت 3 هجمات، الإثنين، أرتال التحالف الدولي في محافظات، بابل، والديوانية، وذي قار، جنوبي البلاد.

ولم يصدر عن السلطات العراقية بيان بشأن الهجوم، ولم تعلن أي من الفصائل المسلحة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 19:01 بتوقيت غرينتش.

ويعد هذا الهجوم الـ43 من نوعه خلال نحو 3 أشهر ضد قوات التحالف حيث وقعت أغلبها وسط وجنوبي العراق.

وتتهم واشنطن، قائدة التحالف، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعد عسكرية ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم “الدولة” الإرهابي.