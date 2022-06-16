تفشي وباء جديد في كوريا الشمالية

كشفت وسائل إعلام في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، النقاب عن تفشي وباء جديد، في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، مشيرة إلى أن الزعيم كيم يونغ أون أرسل أدوية لمساعدة المرضى.

وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأنه تم الإبلاغ عن وقوع حالة إصابة بمرض معد معوي حاد في مدينة هيهجو الجنوبية الغربية.

وأشارت الوكالة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أرسل أدوية إلى مدينة هايغو الساحلية في غرب البلاد لمساعدة المرضى الذين يعانون من الوباء المعوي الحاد بأسرع ما يمكن.

وشدد كيم على "ضرورة احتواء الوباء في أقرب وقت ممكن من خلال اتخاذ إجراءات دقيقة لحجر الحالات المشتبه فيها للحد من انتشاره، وتأكيد الحالات من خلال الفحص الوبائي والاختبارات العلمية".

ويأتي تفشي هذا الوباء في الوقت الذي تتصدى فيه كوريا الشمالية لتفشي مرض فيروس كورونا، معلنة حالة الطوارئ الشهر الماضي وسط مخاوف من نقص اللقاحات والإمدادات الطبية.

وأعلنت بيونغ يونغ تسجيل 26010 إصابات جديدة بأعراض "الحمى"، اليوم الخميس، واقتراب العدد الإجمالي للمصابين منذ أواخر أبريل/ نيسان من 4.56 مليون، فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بتفشي المرض 73.