يديرها باكستاني من ايران.. تفكيك شبكة خططت لضرب اهداف يهودية في اليونان

اعلنت السلطات اليونانية الثلاثاء، تفكيك "شبكة ارهابية" يديرها باكستاني مقيم في ايران، ويشتبه في تخطيطها لضرب اهداف يهودية يرتادها اسرائيليون في اليونان.

وقالت الشرطة في بيان انها اعتقلت شخصين يبلغان من العمر 27 و29 عاما، خلال تفكيكها الشبكة التي كانت تخطط من الخارج لضربات ضد اهداف منتقاة على الارض اليونانية.

واضافت ان تفكيك الخلية جاء بعد إجراءات منسّقة للشرطة وجهاز الاستخبارات الوطني، مشيرة الى ان الرجلين كانا قد شرعا في عملية الاستكشاف والتخطيط للهجوم بعد اختيار هدفهما وتلقيهما تعليمات نهائية للتنفيذ.

وقالت مصادر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية ان المشتبه بهما من أصل ايراني، وكانا يخططان لضرب مبنى للطائفة اليهودية يضمّ كنيساً ومطعماً يرتاده إسرائيليون.

وقالت الناطقة باسم الشرطة كونستانتينا إنّ "العقل المدبّر (للشبكة) هو باكستاني يقيم في بلد خارج أوروبا"،

واوضحت مصادر شرطية للوكالة الفرنسية ان هذا الشخص مقيم في ايران، مشيرة الى ان هاتفي الشخصين الموقوفين كشفا عن محادثات وتسجيلات فيديو ورسوم لأماكن كانت تجتمع فيها الأهداف اليهودية.

وتقول الشرطة ان الشبكة استهدفت "تقويض الشعور بالأمان في البلاد" وضرب "علاقاتها الدولية"، في اشارة الى اسرائيل على ما يبدو.

وعلى صعيده، حمل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ايران مسؤولية هذا المخطط الذي اعتبره محاولة جديدة منها "لتشجيع الإرهاب ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج" بحسب ما جاء في بيان لمكتبه.

وترتبط اليونان بعلاقات وثيقة مع اليونان التي تحتضن خمسة الاف يهودي ولم تشهد في السنوات الماضية هجمات ارهابية.

وكانت اليونان بدأت التقارب مع الدولة العبرية منذ أكثر من عقد، وابرمت معها اتفاقات تعاون في المجالات الامنية والعسكرية، رغم انها تعد تقليدياً صديقة للدول العربية.