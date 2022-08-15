تقارير: إصابات بصفوف الجيش الاسرائيلي في عملية اطلاق نار قرب طولكرم

أعلن الجيش الاسرائيلي ان قوة تابعة له تعرضت مساء الاثنين، الى اطلاق نار من اتجاهين على طول الجدار العازل قرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما قالت تقارير ان عددا من الجنود اصيبوا.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن عملية إطلاق النار وقعت قرب "منطقة التماس"، في إشارة إلى المنطقة القريبة من جدار الفصل العنصري، قرب ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وقالت إذاعة الجيش من جانبها أن العملية نفذت من مركبة مسرعة، مضيفة أن قوات الاحتلال شرعت بمطاردة المنفذين الذين تمكنوا من الانسحاب.

وأشارت تقارير أولية إلى إصابة أحد عناصر الاحتلال في العملية التي أُفيد بأنها نفذت في موقع قريب من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قواة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم، بحثا عن منفذي العملية.

واستدعى جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم

مدينة #طولكرم. pic.twitter.com/yV8dSi2ewZ — عباس الشيباوي (@ggaayyqq1) August 15, 2022

وكان 7 مستوطنين إسرائيليين على الأقل اصيبوا بينهم اثنان في حالة خطرة فجر الأحد، إثر إطلاق نار على حافلة إسرائيلية تقل مستوطنين، قرب البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية منفذ الهجوم يدعى أمير الصيداوي، وهو من سكان القدس الشرقية، وقد سلم نفسه بعد العملية.