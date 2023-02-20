دمشق: الاسد زار مسقط والتقى بسلطان عمان

اكد التلفزيون الرسمي السوري أن الرئيس بشار الأسد قام بزيارة عمل لسلطنة عمان التقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق.

وكانت مصادر اعلامية سورية معارضة ان يقوم الرئيس السوري بشار الاسد بزيارة الى سلطنة عمان ومن ثم الى دولة الامارات العربية المتحدة في جولة نادرة من حيث عدد الدول التي سيزورها بالاضافة الى الاعلان عنها بالاساس

ووفق مصادر اعلامية متطابقة منها موقع نورث برس السوري المعارض وصحيفة الشرق الاوسط السعودية الصادرة في لندن وموقع اثير الالكتروني العماني فان الاسد سيقوم بالزيارة الى مسقط خلال وقت قريب ، حيث تحدثت المصادر العمانية عن التجهيز لاستقبال ضيف كبير سيزور السلطنة خلال الساعات القليلة القادمة، والمحت الى ان الضيف هو الرئيس السوري من دون تاكيدات رسمية

تزامن الخبر العماني مع معلومة نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، السعودية عن زيارة سيقوم بها الرئيس السوري بشار الاسد الى الدولتين المذكورتين

الرئيس #بشار_الأسد في زيارة عمل لـ #سلطنة_عمان التقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق. pic.twitter.com/WYhJfoBALO — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 20, 2023

وتشير المصادر العمانية الى ان السلطات الامنية في السلطنة طلبت يوم الاثنين من السيارات عدم الوقوف على جانبي شارع السلطان قابوس من المطار السلطاني الخاص إلى قصر البركة العامر بالاتجاهين.

واعادت سلطنة عمان علاقاتها الكاملة مع سورية بعد ان خفضت تمثيلها الدبلوماسي مع اندلاع الثورة السورية في العام 2011 ، وقامت في العام 2020 بتعيين سفير لها ، وظلت على اتصال وتواصل على مستوى رفيع وتنسيق وتقدم دعوات لوزراء ومسؤولين سوريين.

ووفق المعلومات فان الاسد في زيارته المحتملة سيحل في دولة الامارات في زيارة هي الثانية له منذ احداث 2011 ، وتعقب زيارة قام بها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى دمشق بعد ساعات من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال البلاد وغربها

ومنذ الازمة السورية لم يعلن الرئيس السوري بشار الاسد عن زيارات خارجية الا بعد عودته الى القصر الجمهوري، فقد زار خلال سنوات الثورة روسيا وايران والامارات العربية المتحدة ، لذلك فان الاعلان عن زيارة الاسد الى خارج بلاده مسبقا بات يعد حدثا نادرا .