تقارير: ضغوط دولية تجبر اسرائيل على وقف اطلاق النار

نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول "إسرائيلي" كبير القول انه قد يكون هناك تغير في الموقف "الإسرائيلي" فيما يتعلق بوقف اطلاق النار وانهاء العملية، العسكرية ضد سكان قطاع غزة وذلك بسبب زيادة الضغط الدولي خصوصا من قبل الإدارة الأمريكية.

من جهتها تحدثت صحيفة هآرتس العبرية عن قرار مفصلي اليوم اما الذهاب الى عملية عسكرية برية واسعة في غزة او وقف لاطلاق النار بسبب نفاذ بنك الاهداف

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، منذ مساء الإثنين، إلى 188 شهيدا و1225 إصابة.

وأفادت الوزارة في بيان، أن عدد شهداء العدوان المتواصل على غزة ارتفع إلى "188 شهيدا، بينهم 52 طفلا و31 سيدة".

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضا ليصل إلى 1225، دون تفاصيل حول طبيعة الإصابات.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ومحاولات بسط السيادة الكاملة عليها، بانتقال التوتر إلى قطاع غزة، واندلاع جولة القتال الحالية، التي بدأت مساء الإثنين الماضي.

ومن أهم الانتهاكات الإسرائيلية التي تسببت بالاحتقان الحالي، صدور قرارات قضائية إسرائيلية بإخلاء 12 منزلًا فلسطينيًّا في حي "الشيخ جراح"، الذي يعد أحد أحياء القدس الشرقية، من قاطنيها وتسليمها للسكان اليهود.

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته أغارت على أكثر من 90 هدفًا تابعًا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان، "من بين الأهداف التي تم استهدافها، منزلي رئيس المكتب السياسي لحماس في القطاع يحيى السنوار وشقيقه محمد، قائد القوة العاملة للمنظمة في خان يونس".