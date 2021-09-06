تقارير: ضغوط دولية على ميقاتي وترجيح اعلان حكومته خلال 48 ساعة

قالت مصادر وتقارير من لبنان ان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يتعرض لضغوط دولية من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية التي ما زالت بعض التفاصيل تعطل تشكيلها.

اتصالات ايرانية فرنسية

وقال تلفزيون الغد الاماراتي ان " لا شيء حاسما بشكل نهائي بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية، ولابد أن ننتظر الساعات المقبلة التي ستكون فاصلة وحاسمة، خصوصا أن الأجواء الدولية المواكبة تسهم في الضغط أكثر لتشكيل الحكومة. وإن هناك اتصالا جرى في الساعات الأخيرة بين الرئيسين الفرنسي والإيراني للتشديد على تشكيل حكومة جديدة.

وأشار إلى أن أوساطا فرنسية ذات الصلة تؤكد أن العقبات الموجودة أمام تشكيل الحكومة ليست خارجية إنما داخلية، ولابد من انتظار اللقاء المرتقب خلال اليومين المقبلين بين عون وميقاتي.

ضغوط بريطانية

من جهته قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إن لبنان في أزمة ودعا قادته "لإجراء إصلاحات عاجلة لتحقيق الاستقرار".

وأضاف عبر "تويتر" أنه تحدث إلى السفير اللبناني في بريطانيا رامي مرتضى اليوم بشأن التطورات في لبنان "والتداعيات إذا لم يستجب قادة لبنان".

واشنطن تدخل على الخط

وكان سناتور أميركي قال خلال زيارة لبيروت الأسبوع الماضي إن لبنان في حالة "سقوط حر" ويجب ألا تصبح قصته "قصة مرعبة"، معرباً عن أمله في تشكيل حكومة هذا الأسبوع للبدء في معالجة انهياره المالي.

وقال سيناتور آخر في وفد من الكونغرس الأميركي إن الوقود الإيراني الذي تشحنه ميليشيا حزب الله إلى لبنان تصاحبه تعقيدات، مستبعداً أن يكون ذلك محاولة من الإيرانيين "لاقتناص اللقطة".

وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال للصحافيين في نهاية زيارة استغرقت يومين: "لبنان في حالة سقوط حر.. شاهدنا هذا الفيلم من قبل وهو قصة مرعبة.. لكن الأمر الطيب هو أن هذا الأمر يمكن، بل ينبغي، تفاديه".

وسقط أكثر من نصف سكان لبنان البالغ عددهم ستة ملايين نسمة في براثن الفقر. ويقول البنك الدولي إن الدولة تشهد واحداً من أشد حالات الركود في العصر الحديث، مع تراجع قيمة العملة أكثر من 90% وإصابة النظام المالي بالشلل.

ورجحت مصادر مقربة من نجيب ميقاتي المكلف بتشكيل الحكومة، أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال 48 ساعة.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، قدم ميقاتي تشكيلة حكومية كاملة مؤلفة من 24 وزيرا إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون لا يحصل فيها أي أحد على الثلث المعطل.