تقارير: نصرالله يعاني من مرض خطير ومؤيدوه يتداولون تسجيلا قديما

بعد الغياب .. جاء الاتباع بتسجيل قديم

تداول موالون ومؤيدون لزعيم مليشيات حزب الله الموالية لايران في لبنان حسن نصرالله تسجيلا صوتيا لينفي فيه واقعة مرضة وما تردد عن دخوله في غيبوبة

وقال نصرالله في التسجيل الصوتي انه ومن باب "اما بنعمة ربك فحدث" فانه بحمد الله لا اتناول اي نوع من الادوية وما يتردد جزء من الحرب النفسية والشائعات والايذاء

وفيما تحدثت مصادر ونشطاء عن زيارة مسؤول ايراني رفيع الى لبنان للبحث عن توافق حول خليفة لنصرالله، فقد اصدرت ايران عوضا عن حزب الله بيانا نفت ما وصفته بالشائعة حول مرض (السيد) وذلك بالتزامن مع التسجيل الصوتي المرفق.

في المقابل سخر منتقدو سياسة حزب الله من التسجيل الصوتي ومن ادارة حزب الله للازمة في هرم القيادة وبروز الولاء لايران وتحكم طهران في ادارة هذا الحزب، واكدو ان هذا التسجيل عبارة عن تجميع وبطريقة فاشلة ومضحكة ومن عدة خطابات لزهيم حزب الله

واشارت مصادر لـ البوابة ان حسن نصرالله يعاني من ازمة صحية الزمته المشفى، مشيرة الى وجود مسؤولين في حارة حريك معقل حزب الله في بيروت للتفاهم بشأن المرحلة القادمة فيما تم فرض الاقامة الجبرية على بعض من اقارب نصرالله الى حين آخر.

التسجيل الصوتي المنسوب لحسن نصرالله لنفي الاخبار حول تدهور صحته غير صحيح وتم تركيبه من عدة لقاءات، وعدم ظهوره يزيد من الارباك داخل البيئة الحاضنة لحزب الله ويؤكد ان ما يتم تداوله في الاعلام هو جزء صغير من حقيقة اكبر تشير الى ان نصرالله نفسه يخضع للعلاج تحت اقامة جبرية. #جيري_ماهر

— Jerry Maher (@jerrymahers) ١٤ يناير ٢٠١٩

يذكر ان الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله قد سجل اطول فترة غياب عن الاعلام والشاشة منذ سنوات طويلة وفشلت قيادة الحزب بامبراطوريه الاعلامية التغطية على هذا الغياب او تبريره