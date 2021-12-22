تقرير أمريكي: "الحوثيون" طوروا هجماتهم.. والسعودية في خطر

أفاد تقرير أمريكي بأن "فيلق القدس" الإيراني، و"حزب الله" اللبناني تمكنا من تطوير قدرات الحوثيين العسكرية في اليمن، بتكلفة منخفضة نسبيا.

وأشار التقرير الذي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي (CSIS، إلى أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، صعدوا من هجماتهم على السعودية وأهداف داخل اليمن ودول الخليج.

ونشر المركز الأمريكي، أمس الثلاثاء، تقريره تحت عنوان "حرب ​إيران​ و​الحوثيين​ على السعودية"، وهو يعتمد على تحليل 4103 هجمات شنتها "أنصار الله" على السعودية وأهداف داخل اليمن وفي الخليج خلال فترة ما بين مطلع يناير/كانون الثاني 2016 و20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

حملة عسكرية ضد السعودية

ولفت التقرير إلى أن الحوثيين يصعدون "حملة عسكرية غير منتظمة" ضد السعودية ودول خليجية أخرى باستخدام ​صواريخ​ مجنحة وباليستية وطائرات مسيرة متطورة ووسائل عسكرية أخرى، مشيرا إلى أن العدد المتوسط لهجمات الجماعة على المملكة وأهداف أخرى على الأساس الشهري ارتفع بأكثر من ضعفين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2020، من 38 إلى 78 هجوما شهريا.

مهاجمة ناقلات نفطية

وجاء في التقرير خصوصا أن الحوثيين يستخدمون أسلوب مهاجمة ناقلات نفطية وأهداف بحرية أخرى، مؤكدا أن الجماعة نفذت 24 هجوما أو محاولة هجوم من هذا النوع على الأقل باستخدام طائرات مسيرة خلال فترة ما بين كانون الثاني 2017 وحزيران 2021، معظمها في محيط موان يمنية. وحمل التقرير "​فيلق القدس​" الإيراني المسؤولية عن تدريب الحوثيين وإمدادهم بترسانة متزايدة من الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية الحديثة، بما فيها صواريخ مواجهة مضادة للدبابات وألغام بحرية وطائرات مسيرة مفخخة وقوارب مسيرة.

وخلص التقرير إلى أن "فيلق القدس" و"​حزب الله​" اللبناني نجحا في تطوير قدرات الحوثيين بتكلفة منخفضة نسبياً، لاسيما مقارنة مع حجم إنفاق السعودية على الدفاعات الجوية بغية حماية أراضيها.