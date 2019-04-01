تقرير أولي عن تحطم الطائرة الاثيوبية

أوجه شبه واضحة بين تحطّم الطائرة الإثيوبية وتحطّم الرحلة 610 التابعة لخطوط لايون إير الإندونيسية

أكد متحدّث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية لوكالة الصحافة الفرنسية أن التقرير الأولي حول أسباب تحطّم طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 آذار/مارس جنوب شرق أديس أبابا، في كارثة قتل فيها 157 شخصاً، سينشر الاثنين.

وقال المتحدث نيبيات غيتاشو "تنشر وزارة النقل الإثيوبية تقريرا أوليا عن التحقيقات المرتبطة بتحطّم الرحلة إي تي 302 خلال نهار الاثنين، لكن الوقت المحدد للنشر يؤكّد في وقت لاحق".

وتعهدت السلطات الإثيوبية بتقديم تقرير أولي حول الكارثة بحلول منتصف نيسان/أبريل.

وسبق أن تحدثت عن "أوجه شبه واضحة" بين تحطّم الطائرة الإثيوبية وتحطّم الرحلة 610 التابعة لخطوط لايون إير الإندونيسية التي سقطت في البحر في إندونيسيا في 29 تشرين الأول/أكتوبر مع 189 شخصاً على متنها.