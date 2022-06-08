تقرير: اتصالات اسرائيلية تونسية لتطبيع العلاقات

قالت صحيفة "اسرائيل اليوم" في تقرير الأربعاء، ان اتصالات تجري بين إسرائيل وتونس بشأن تقارب محتمل بينهما يقود الى تطبيع العلاقات.

واشارت الصحيفة الى ان المعارضة التونسية ترفض مثل هذا التقارب، في وقت تحاول دولة الجزائر المجاورة إحباط او إفشال اي خطوة تونسية في هذا الاتجاه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي أن إسرائيل تريد توسعة دائرة دول الجوار، رغم وجود عداء واضح من الجزائر تجاه تل أبيب، في وقت ترفض المعارضة التونسية وآخرون من قوى المعارضة في الدول الواقعة في شمالي القارة الأفريقية هذه الخطوة أيضا.

وكان لإسرائيل وتونس علاقات دبلوماسية في الماضي، وافتتح البلدان مكاتب تمثيل دبلوماسي في كل من تونس وتل أبيب، في العام 1996، بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، فيما أغلقت هذه المكاتب فور اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيسة الاتحاد العالمي ليهود تونس في إسرائيل، ميريام غاز أفيغال، أوضحت أنه رغم إغلاق هذه المكاتب فإن الإسرائيليين بإمكانهم دخول تونس بجواز سفر إسرائيلي، وإن كان بشكل محدود.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، ذكر في حزيران/يونيو الماضي، خلال جولة أوروبية، ردا على سؤال بشأن إقامة علاقات رسمية ودبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية ”أن الأنظمة تختار ما تريد“.

وأضاف سعيد: ”نحن نتعامل مع الدول، والأنظمة تختار الاختيارات التي تريد، لم نتدخل فيها على الإطلاق“.