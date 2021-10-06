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تقرير: اذربيجان تغلق مكاتب خامنئي وعلييف يتحدى ايران بـ طائرات اسرائيلية

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 02:54
اغلاق مساجد خامنئي
اغلاق مساجد خامنئي

استعرض الرئيس الاذربيجاني الهام علييف طائرات مسيرة اسرائيلية، متحديا النظام الايراني، بعد قليل من اغلاق مكاتب ومساجد  تدعو مبادئ الثورة الايرانية مدعومة مباشرة من المرشد علي خامنئي، فيما تحدثت انباء عن مناورات عسكرية اذرية على الحدود مع ايران.

حشود عسكرية 

وشهدت الحدود المشتركة بين البلدين حشود عسكرية ومناورات بالذخيرة الحيّة وبالتزامن مع تصاعد التوتر بين طهران وباكو، واطلق الجيش الإيراني، الجمعة الماضي، مناورات عسكرية شمال غربي البلاد على حدود أذربيجان، بمشاركة المدفعية وألوية مدرعة وطائرات مسيّرة وأدوات حرب إلكترونية.

وظهر التشنج في العلاقات بين طهران وباكو إلى العلن مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، حين بدأت أذربيجان في تقييد مرور الشاحنات الإيرانية التي تحمل منتجات نفطية متجهة إلى إقليم قره باغ وأرمينيا.

 

 

ويُرصد جانب آخر في توتر العلاقات بين البلدين، يتمثل في موقف سلبي تتخذه طهران إزاء علاقات أذربيجان وتركيا الواسعة، حيث قدّمت أنقرة مساعدات كبيرة لأذربيجان في حرب قره باغ.

وتتشارك إيران وأذربيجان بحدود تمتد حوالي 700 كيلومتر، كان قسم منها في الشطر الأذربيجاني، ويقع تحت سيطرة أرمينيا المتحالفة مع إيران.

 

 

وتأتي هذه المناورات في الذكرى الأولى للحرب الأذربيجانية الأرمينية التي دامت 44 يوما، وانتهت بانتصار أذربيجاني بعد أن تلقت باكو دعما سياسيا وعسكريا كبيرا من تركيا. وترافق ذلك مع جهد تركي حثيث لتوحيد ما يعرف باسم "العالم التركي"، الذي يمتد من تركيا غربا وحتى الصين شرقا، وأبرز تجلّياته مجلس الدول الناطقة باللغة التركية.

وأوضح خبراء عسكريون أنه على الرغم من تفوق الجيش الإيراني، بفارق كبير، على نظيره الأذربيجاني، فإن الأخير يتمتع بالدعم العسكري والسياسي الكامل من تركيا، ما يسمح له بعدم التخوف من مواجهة محتملة مع دولة لديها تفوق كامل في السكان والاقتصاد.

 

 

اغلاق مساجد خامنئي

وامس الثلاثاء أغلقت أذربيجان المكتب التمثيلي للمرشد الأعلى علي خامنئي، في باكو والمسجد التابع له. فيما ردت إيران بغلق أجوائها أمام الطائرات الأذربيجانية التي تمد وحدات عسكرية في ناختشيفان.

وأوضحت تقارير أن الأمر يتعلق بإغلاق "الحسينية الإيرانية" في باكو بسبب فيروس كورونا. وقالت إن عدداً من ضباط شرطة باكو أبلغوا مسؤولي الحسينية أنه سيتم إغلاق المكان حتى إشعار آخر لضرورة الامتثال للبروتوكولات الصحية المتعلقة بكورونا.

كما أكدت أن المساعي القانونية والدبلوماسية تتواصل لإعادة فتح الحسينية.

وأعلنت السفارة الإيرانية في باكو أنها ستطلب "إيضاحات (من سلطات باكو) لهذه الخطوة التي جرت من دون تبليغ مسبق"، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

 

 

تحركات اسرائيلية على حدود ايران

وتأتي هذه التطورات على خلفية التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين في الأيام الأخيرة، وقد صرحت طهران بإنها رصدت تحركات إسرائيلية قرب حدودها، مضيفة أن هذه التحركات تنطلق من أذربيجان.

 

 

من جانبه نفى الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، صحة الاتهامات الموجهة إلى أذربيجان من قبل طهران بنشر قوات إسرائيلية في المنطقة قرب الحدود الإيرانية. هذا وقد أعلنت طهران نهاية الأسبوع الماضي أن سفارتها في العاصمة الأذربيجانية باكو تعرضت لاعتداء، على خلفية بروز خلافات بين الدولتين المجاورتين.


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