تقرير: اعلان الحكومة اللبنانية خلال ايام

توقع تقرير اعلامي لبناني ان بأن تبصر "الحكومة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، النور خلال 72 ساعة"، مشيرة إلى تعيين اللواء عباس إبراهيم وزيرا للداخلية في مسعى لامتصاص الغضب الشعبي من التدهور الاقتصادي وانهيار الليرة اللبنانية

حكومة خلال 72 ساعة

وقالت صحيفة اللواء اللبنانية في عددها الصادر اليوم، إن "معلومات تعممت ليلا، بشأن اتفاق على تأليف الحكومة خلال 72 ساعة، على أن تضم 20 وزيرا، وتسند فيه وزارة ‏الداخلية إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام"‎.‎

يأتي ذلك على وقع انهيار قياسي لليرة اللبنانية التي سجلت أمس الثلاثاء 15 ألف ليرة للدولار الواحد، ما دفع اللبنانيين إلى تنظيم احتجاجات وقطع الطرقات في معظم المناطق اللبنانية.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة لم يشهد لها مثيل حتى في الحرب الأهلية، تترافق مع تعمق الأزمة السياسية بعدم تشكيل الحكومة، تضاف إليها الأزمة الصحية المتفاقمة بفعل تفشي فيرويس كورونا.

مظاهرات مستمرة

وواصل اللبنانيون احتجاجهم واحرقو الإطارات وقطعوا الطرق في أجزاء من بيروت اليوم الثلاثاء على وقع انهيار قياسي لليرة اللبنانية أمام الدولار، فيما يتفاقم الانهيار المالي في البلاد.

وسجلت الليرة حوالي 15 ألفا للدولار وتجاوزت ذلك الرقم للمرة الأولى اليوم الثلاثاء، حسب متعاملين بالسوق، لتصل خسائرها إلى نحو 90% منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019.

وكان مصدر مسؤول قال لرويترز إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حاليا.

وكانت الاحتياطيات حوالي 19.5 مليار دولار في أغسطس، وقد يعني التراجع عدم توفر ما يكفي لبرنامج دعم تمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود.

وتفاقمت مشاكل لبنان عقب انفجار ميناء بيروت في أغسطس الذي ألحق دمارا هائلا بأجزاء واسعة من بيروت وأودى بحياة 200 شخص وأجبر الحكومة على الاستقالة.