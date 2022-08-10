تقرير: الجزائر احبطت مخططات القاعدة وداعش للاستيطان فيها

اكد تقرير لمعهد “أمريكان إنتربرايز”، الاميركي ان الدولة الجزائرية افشلت محاولة استيطان التنظيمات الارهابية على اراضيها واعادت الفضل الى العمل الأمني الإستباقي والرفض الشعبي الواسع للفكر المتطرف.

التقريريتكون من 22 صفحة يبين إنتشار الجماعات الإرهابية في القارة السمراء. حيث سلّط الضوء على نشاط أطلق عليه “السلفية الجهادية”. مؤكدا أنه رغم الخطر الداهم لتوسع حركة الإرهابيين في المنطقة إلا أن “دول إفريقية على غرار الجزائر. نجحت في احتواء تهديد الجماعات الإرهابية التي لا تزال تشكل مصدر خطر عند جيرانها”.

وأكد التقرير أن الجزائر كانت قد “واجهت عنفا إرهابيا كبيرا، لكنها تمكنت من مكافحة هذا التهديد إلى حد كبير”. حيث عاد التقرير للتذكير ببداية إنتشار النشاط الإرهابي في الجزائر والذي كان يشكل “جزءا كبيرا من التهديد الإرهابي في شمال وغرب إفريقيا من خلال تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتنظيمات أخرى سبقته والتي تشكلت في تسعينيات القرن الماضي. واستمرت حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”.

وأوضحت الوثيقة أن “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شن عدة إعتداءات إرهابية كبيرة في الجزائر في التسعينيات وبداية الألفية. لكن هذه الهجمات تراجعت على مدار السنوات العشر الأخيرة”.

ونقل التقرير بهذا الصدد إعترافات للقائد السابق للتنظيم الذي كشف سنة 2017. بأنه فقد الدعم والقدرة في الجزائر”. واعتبر التقرير أنّ عدة عوامل أدت إلى هذا التراجع، بما في ذلك “تحسين القدرات العسكرية الجزائرية وتعزيز التعاون العسكري مع دول المنطقة”. من حيث تحسن الأوضاع الاجتماعية من جهة أخرى. نظرا لأن “الحالة الاجتماعية غير المستقرة آنذاك كانت من أسباب انتشار الفكر المتطرف”.

كما أشار التقرير إلى إنّ “تنظيم الدولة الإسلامية فشل أيضا في ترسيخ وجود دائم له في الجزائر. على الرغم من أنه بدا مهيأ لكسب موطئ قدم في البلاد. مبرزا أنّ هذا التنظيم فشل في كسب عدد كبير من الأتباع. نظرا للوعي الذي إنتشر بين الجزائريين من خلال تجاربهم السابقة. وهو بمثابة نهاية للفكر الإرهابي الإسلاموي لدى الشباب الجزائري.

وأشار إلى أنّ “الخلايا الإرهابية وقادتها بقوا ملاحقين في بعض المعاقل لعدة سنوات. لكنهم انهاروا في النهاية تحت وطأة الرد العسكري الجزائري الاستباقي والقاسي, حيث منعت الجهود الأمنية تنظيمي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والدولة الإسلامية من تحقيق عودة مهمة في الجزائر”.