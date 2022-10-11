تقرير: القبعات البيضاء زورت ادلة بشأن استخدام الكيماوي في سورية

فتح تقرير عمي غربي النار على مجموعة الخوذ البيضاء التي تعتبر ذراع طبي شعبي مهم لدى المناطق السورية الواقعة خارج سيطرة نظام الرئيس بشار الاسد، واتهمها بانها اخفت ادلة وتلاعبت باخرى في سبيل تحريف الحقيقة

ويقول تقرير نشر على موقع thegrayzone.com انه باعتماد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على منظمة القبعات البيضاء فانها تخلت بذلك عن الحياد وكسرت قواعدها الأساسية لجمع الأدلة.



ويشير التقرير الى ان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تداركت "فضيحة تستر دولية" خلال تحقيق أبريل 2018 في هجوم مزعوم بالغاز في مدينة دوما السورية ، كانت دوما هي المرة الأولى التي تنتشر فيها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الموقع لإجراء تحقيقها الخاص.

وقبل دوما باربع سنوات وتحديدا في مايو 2014 ، أرسلت الوكالة الكيمياوية فريقًا إلى بلدة كفرزيتا بعد تهم قوات الاسد باستخدام سلاح كيماوي في البلدة ، الا ان قافلة المحققين لم تصل وعرقلها انفجار في قافلتهم وقفت وراءه (جماعة مسلحة) واختطفت المفتشين ولم تقترب بعدها قوة المفتشين الدوليين من اي منطقة واعتمدت على تقارير من مجموعة الخوذ البيضاء التي باتت شريكا للمنظمة الدولية وفق ما اشار التقرير

الخوذ البيضاء كانت تقدم العديد من المهام العادية للعلماء الدوليين وقد حدد أعضاء الخوذ البيضاء مواقع أخذ العينات ؛ جمع العينات ووسمها ؛ جمع أدلة الفيديو والصور ؛ وفي بعض الحالات ، يتم اختيار شهود للمقابلة.

ثم ينتقل هؤلاء الى الحدود التركية المجاورة ويسلمو المواد إلى موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المقيمين في الفنادق التركية، بل إن بعض أعضاء الخوذ البيضاء ادعوا أنهم ضحايا أو شهود على هجمات كيماوية ، وقدموا شهادتهم.



وفق التقرير المشار اليه فان الخوذ البيضاء قدمت نفسها على انها منظمة محايدة تقوم بمهام الإنقاذ وغيرها من الأعمال المنقذة للحياة. لكن من تأسيس الجماعة في الخارج إلى أنشطتها في ساحة المعركة السورية ، كان الواقع مختلفًا تمامًا. بعيدًا عن الحياد ،- حسب مزاعم التقرير- كانت جماعة الخوذ البيضاء حلفاء - ومولوا لجماعة من المتحاربين في الحرب القذرة في سوريا. وفي تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي شارك فيها الخوذ البيضاء ، وقد تغاضت عن العديد من الحقائق بما يتماشى مع مصالحها

ووفق معلومات التقرير فقد تم إنشاء الخوذ البيضاء في تركيا من قبل الراحل جيمس لو ميزورييه ، وهو جندي بريطاني قديم ، ومقاول المخابرات الغربية ، وتم دعم المنظمة من وزارة الخارجية ووزارة الخارجية البريطانية ، وقدمت تدريبها ومعداتها ، وفقًا لتقرير صدر عام 2019 في The Intercept الذي قال ان حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مولتا الخوذ البيضاء بما يصل إلى 70 مليون دولار منذ عام 2014. وتدفقت ملايين أخرى إلى خزائنها من حلف شمال الأطلسي وحلفاء الخليج.

ويتهم التقرير الخوذ البيضاء بدعم عناصر تنظيم القاعدة خاصة عندما اجتاحو مدينة ادلب

عام 2015 ، وقال انهم شاركوا بشكل علني في عمليات إعدام نفذها مسلحون ، ووقفوا بابتهاج مع جثث الجنود السوريين.

وزعم انه في عام 2016 ، قال احد قادة القاعدة إن الجماعة "لا تختلف" عن "المجاهدين" في سوريا. كما أشاد أحد كبار قادة القاعدة في سوريا بالخوذ البيضاء ووصفها بأنها "جنود مختبئون". في عام 2018 ، تعاونت الخوذ البيضاء مع عملية التطهير العرقي للجيش التركي في مدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية في شمال سوريا ، مما أثار غضبًا محليًا.

ومع انكشاف الحقائق انزعج بعض الداعمين فاوقفت هولندا تمويلها للمنظمة في العام 2018 ، بحجة "خطر" وقوع الأموال "في أيدي الجماعات المسلحة" ، بما في ذلك القاعدة. في العام التالي ، توفي Le Mesurier ، مؤسس الخوذ البيضاء ، في ما يبدو أنه انتحار بعد أيام من اعترافه بجلب أموال المانحين ومحاولة إخفائها.

ويشير التقرير الى إن التعاون مع الخوذ البيضاء لم يتطلب فقط من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التخلي عن حيادها ، ولكن أيضًا تجاهل المعايير الأساسية لجمع الأدلة وتحليلها.

وعندما تعلق الأمر بالتعامل مع الأدلة المحتملة من العينات التي تم جمعها من قبل الخوذ البيضاء والمجموعات الأخرى ، حاولت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في البداية اتباع نهج حذر.

وزعم التقرير أن الأدلة المستمدة من العينات التي تم جمعها عن بعد ستعامل على أنها "من الدرجة الثالثة" ، لاستخدامها فقط "كدليل داعم".

لم يكن لدى الفريق يقين من أن العينات لم تتلوث (عرضيًا أو متعمدًا) قبل تسليمها إلى محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اي انه لا يمكن التحقق من الادلة بأكملها ، وبالتالي لا يمكن استبعاد احتمال انتقال التلوث باصابع خارجية لذلك ، على الرغم من اعتبار هذه العينات دليلاً أوليًا في ظل الظروف المثلى ، نظرًا للقيود الموضحة ، اعتبرت بعثة تقصي الحقائق العينات بمثابة دليل ثالث. على هذا النحو ، تم التعامل مع نتائج هذه التحليلات على أنها معلومات داعمة أكثر من كونها ذات قيمة إثباتية كبيرة.

بموجب بروتوكول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، يُعرَّف الدليل الثالث على أنه "دليل لا يزال يتطور كقدرة تحليل" ، وهو "مجرد مؤشر استطلاعي مفيد" - على سبيل المثال ، تحديد المواقع المحتملة ذات الأهمية - "أو قد يكون غامضًا". لم يتم وصفها في أي مكان بأنها "معلومات داعمة" محتملة. يستند هذا النهج الذي يبدو حذرًا أيضًا إلى فرضية خاطئة: يمكن الوثوق بالخوذ البيضاء لعدم العبث أو تقديم عينات مزيفة في المقام الأول.

بحلول عام 2017 ، أعطت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترقية كاملة للخوذ البيضاء والمواد التي جمعتها. تشير تقارير بعثة تقصي الحقائق الآن إلى عملاء الخوذ البيض باسم "وحدة العينات الكيميائية". على الرغم من عدم وجود سلسلة من المسؤوليات ، إلا أن العينات التي قدمها الخوذ البيضاء عولجت فجأة كدليل أولي.

في أبريل 2017 ، اتهم المتمردون في بلدة خان شيخون التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة الحكومة السورية بإلقاء قنبلة مملوءة بغاز السارين وقتل أكثر من 80 شخصًا. ساعد الخوذ البيضاء في نشر المزاعم من خلال نشر صور الضحايا الذين يُزعم أنهم يعانون من التعرض لغاز الأعصاب. في غضون أيام ، أيدت الولايات المتحدة مزاعم المتمردين وشنت غارات جوية على سوريا وفق ما افاد الموقع الالكتروني الغربي

وفي أعقاب القصف الأمريكي ، حققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الحادث من تركيا المجاورة ، جمع أعضاء الخوذ البيضاء أدلة مزعومة ونقلوها عبر الحدود.

وفقًا لمراسل بي بي سي كلوي هادجيماتيو ، وهو صحفي موصوف ذاتيًا وله علاقات مع عملاء استخبارات ومتمردين مدعومين من المملكة المتحدة في سوريا ، عمل مؤسس الخوذ البيضاء جيمس لو ميزورييه جنبًا إلى جنب مع المجموعة وساعد في اختيار الشهود.

أيد تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يونيو 2017 حول الحادث الذريعة المعلنة للغارات الجوية الأمريكية من خلال استنتاج أن السارين "استخدم كسلاح" في خان شيخون. وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن هذه النتيجة تستند إلى عوامل من بينها "تحليل العينات البيئية".

لكن في الوقت نفسه ، أقر التقرير بأن "سلسلة الحراسة الكاملة" لتلك العينات "لا يمكن التحقق منها بشكل قاطع". بالنسبة للعينات البيئية والبيولوجية والبيئية التي تم أخذها في موقع الهجوم المزعوم وتحليلها من قبل المختبرات المعينة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، ذكر التقرير ، "تم أخذ جميع العينات من قبل وحدة العينات الكيميائية في SCD [الخوذ البيضاء]."

بدون تفسير ، تم منح العينات التي تم جمعها من قبل الخوذ البيضاء لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في خان شيخون حالة إثبات كاملة. وبالمثل ، تعاملت التقارير اللاحقة مع العينات التي تم جمعها من الخوذ البيض بشكل لا يختلف عما تم جمعه من قبل مفتشي المنظمة.

تعتمد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على شهود الخوذ البيض وليس الأدلة وكوكيل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، امتدت واجبات الخوذ البيضاء إلى ما بعد جمع العينات الكيميائية.

اعتمدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على شهود قدمهم في كثير من الأحيان ذوي الخوذ البيضاء ، أو من أعضاء الخوذ البيضاء أنفسهم. حملت العديد من التقارير تحذيرًا قياسيًا ينص على:

كما هو الحال مع الادعاءات الأخرى التي حققت فيها بعثة تقصي الحقائق ، لم يتمكن الفريق من زيارة موقع مؤمن فور وقوع الحادث المزعوم. لذلك اعتمد الفريق على شهادة الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ، والعينات التي أتاحها الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ، وسجلات المستشفى المحدودة.

لم تكن سجلات المستشفى الأصلية محدودة فحسب ، بل كانت غير متوفرة في كثير من الحالات. وهذا يعني أن نتائج التحقيقات قد تم البت فيها على عينات قدمها الخوذ البيضاء. بناء على شهادة من الخوذ البيضاء ؛ وعلى شهادة من شهود مزعومين آخرين قدمها أيضًا الخوذ البيضاء أو أطراف ثالثة أخرى.

ومع ذلك ، فإن عدم قدرة الفريق على زيارة مكان الحادث بسبب مشكلات أمنية كبيرة ، أدى إلى حدوث العديد من الانحرافات عن المثالية. وبالتالي ، لم يتمكن الفريق من تحديد شهودهم ولا أخذ العينات الخاصة بهم.

إلى جانب جمع العينات ، كان عمود التحقيق الرئيسي لشهادة الشهود - الآن في كثير من الحالات المصدر الوحيد للأدلة على الهجمات المزعومة - في أيدي جهات خارجية أيضًا. وأظهرت.

من خلال تجنيد الخوذ البيضاء كمحققين في الموقع ، يبدو أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت تأمل أيضًا ألا يلاحظ أحد علاقات الجماعة مع المتمردين والجهات الأجنبية الراعية.

وبذلك ، تخلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن التزامها المعلن بالحياد وسلمت تفويضها إلى جانب واحد من الحرب بالوكالة في سوريا - وهي العناصر ذاتها التي هاجمت مفتشيها في مايو 2014.

ومن خلال تقديم الخوذ البيضاء كشركاء محايدين وموضوعيين ، منحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حلفاء الجماعة المتمردين والجهات الراعية الأجنبية قناة خلفية للتأثير على التحقيقات الحاسمة لأهداف حربهم التي استمرت عقدًا من الزمن للإطاحة بالحكومة السورية. تم استخدام المزاعم بأن سوريا استخدمت أسلحة كيميائية ضد شعبها للمساعدة في تبرير الحرب المستمرة بالوكالة ، والعقوبات ، وفي عامين متتاليين ، الضربات الجوية العسكرية بقيادة الولايات المتحدة.

في أكثر هذه الحوادث إثارة للجدل ، هجوم دوما الكيميائي المزعوم في أبريل 2018 ، تمكنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إرسال مفتشيها إلى مكان الحادث. ولكن كما يظهر ، فإن الخوذ البيضاء المتواجدة باستمرار قد أساءت إلى تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مرة أخرى.

فكرة أن السارين - مادة كيميائية ذات نقطة غليان أعلى من الماء - ستظل تغلي لأيام في التربة المسامية يصعب فهمها مثل سكب الماء المغلي في التربة وتوقع استمرار الغليان بعد دقائق ، ناهيك عن أيام بعد ذلك. ومع ذلك ، بطريقة ما ، أفضل كيميائي في العالم