تقرير اميركي جديد عن استشهاد شيرين ابو عاقلة

كشفت مصادر اعلامية عبرية عن تقرير أمريكي جديد بشان مقتل الصحفية الفلسطينية الاميركية شيرين أبو عاقلة التي قضت برصاص الجيش الاسرائيلي خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين في 11 ايار من العام 2022

وعلى الرغم من اقرار الجيش الاسرائيلي بشكل غير معلن بالمسؤولية فان الولايات المتحدة تحاول تبرأة قوات الاحتلال من الجريمة

وقالت المصادر ان التقرير يشير الى ان عملية الاغتيال كانت غير مقصودة

وتقولالخارجية الأمريكية: أكدنا الحاجة لمساءلة الجناة في مقتل الصحفية في شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة. و ليس لدينا ما نضيفه للتقييم بأن نيرانا إسرائيلية على الأرجح تسببت بمقتل شيرين عن غير قصد.

وكانت مصادر فلسطينية اكدت لـ البوابة ان سلطات الاحتلال وخلال اتصالاتها مع السلطة الفلسطينية اكدت مسؤوليتها عن العملية لكنها لن تعترف بذلك بشكل معلن

واغتيلت ابو عاقلة في تمامِ الساعة السابعة وأربع دقائق من صباح يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من أيار/مايو 2022 برصاصِ جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها لاقتحامه مخيم جنين».

وتداول نشطاء وقنوات فضائية فيديو لاستهداف ابو عاقلة ووفاتها على الهواء مباشرة على الرغم من ارتداءها سترة واقية من الرصاص تشير الى عملها الاعلامي ومحاولة انقاذها من قبل زملاءها ، واكد شهود عيان ان السلطات الاسرائيلية منعت اسعافها واطلقت النار على سيارات الاسعاف الفلسطينية التي حاولت الاقتراب منها