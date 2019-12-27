تقرير: ايران تنقل صواريخها الى العراق

نقلت تقارير اعلامية اميركية عن ضابط وصفته بـ الـ رفيع في وزارة الداخلية العراقية، أن ميليشيا مدعومة من إيران بدأت باعتماد تكتيكات جديدة لإخفاء صواريخ باليستية حصلت عليها في وقت سابق من إيران، عبر نشرها داخل مناطق سكنية في بغداد.

ونقلت قناة الحرة الممولة من الخارجية الاميركية عن المصدر المشار اليه القول إن "الحاج حامد مساعد قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد والمشرف على ميليشيا كتائب حزب الله طلب من قادة المليشيا إفراغ جميع المخازن من الصواريخ المتوسطة والذكية التي حصلوا عليها من إيران مؤخرا".

وأضاف أن "هذه الأوامر شملت المخازن الموجودة في معسكرات ميليشيا كتائب حزب الله في جرف الصخر والنهروان وحي البلديات والجعارة بغداد، ونقلها بواسطة شاحنات مدنية تحمل حاويات".

وكان مسؤول عسكري أميركي قال هذا الشهر لرويترز إن الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة مدعومة من إيران على قواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية في العراق تتزايد، وتصبح أكثر تعقيدا مما يدفع بكل الأطراف نحو تصعيد خارج نطاق السيطرة.

وفق موقع الحرة ونقلا عن المصدر فـ أن "هذه الشاحنات ويتراوح عددها بين 50 إلى 70 شاحنة تتحرك باستمرار في شوارع العاصمة وتقف لفترات معينة في ساحات عامة لتبادل النقل التجاري أو مناطق مأهولة بالسكان في بغداد مثل المعالف والبلديات وجسر ديالى".

وأشار إلى أن "الشاحنات تبقى في بعض الأحيان لمدة ثلاثة أيام في مكان واحد ثم تتحرك لمكان آخر، وذلك من أجل التغطية عليها وإيهام السكان أن حمولاتها تجارية".

ويؤكد المصدر إن هذا التكتيك اعتمد بناء على "معلومات استخبارية من الحرس الثوري وفيلق القدس للعمليات الخارجية تطلب من ميليشيا كتائب حزب الله اعتماد استراتيجية عدم التخزين في المواقع الثابتة واعتماد المواقع المتحركة".

وأفاد المصدر بأن "وزارة الداخلية العراقية لديها معلومات استخبارية تؤكد أن الحرس الثوري الإيراني أرسل صواريخ ومنصات إطلاق لميليشيا كتائب حزب الله وأبلغهم بأهمية الحفاظ عليها بغية استخدامها في ساعة صفر محددة لاستهداف القواعد والمواقع العسكرية الأميركية في العراق".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قالت في وقت سابق إن إيران استغلت "فوضى الاحتجاجات" لتقوم سرا ببناء ترسانة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق، بهدف "التخويف" وتأكيد قوتها.

وفي الخامس من هذا الشهر كشف مسؤول أمني عراقي رفيع لموقع الحرة أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى العراق، وقال إن تلك الصواريخ نقلت بسيارات تتبع جهة عسكرية عراقية تابعة لوزارة الداخلية لحساب ميليشيات مرتبطة بإيران، عبر معبر حدودي في محافظة ديالى.