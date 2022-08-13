تقرير بالاسماء: كيف يلتف قادة البرنامج النووي الايراني على المجتمع الدولي

تؤكد دراسة اعدتها المعارضة الايرانية "مجاهدي خلق" حملت عنوان " الأجهزة والمسؤولون الرئيسيون في لعبة الخداع والكذب للنظام الإيراني للرد على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القضايا العالقة المتعلقة بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج طهران النووي" عن تلاعب النظام الايراني واخفائه لمعلومات خلال مفاوضاته مع وكالة الطاقة الذرية

وتكشف الدراسة التي وصل البوابة نسخة منها عن معلومات سرية حول مواقع نووية ايرانية ، كما تميط اللثام عن حيل منهجيه اتبعتها طهران لاخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي منها استخدام مواقع غير حقيقية ووثائق مزورة وغيرها من الحيل

وفيما يلي النص الكامل للدراسة:

مقدمة:

في مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة، في 14 أغسطس 2002، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) للمرة الأولى حتى ذلك الحين عن معلومات سرية حول موقعين رئيسيين في إيران، منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز و مفاعل الماء الثقيل في اراك.

واستند الكشف إلى المعلومات التي حصلت عليها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من خلال شبكتها الواسعة في إيران.

لم يمض وقت طويل قبل أن تدق أجراس الإنذار حول العالم بشأن جهود الملالي لامتلاك أسلحة نووية.

وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، كان هناك صراع مستمر بين المجتمع الدولي ونظام الملالي لتحديد طبيعة والجوانب الخفية لبرنامج الملالي النووي وسعيهم لامتلاك أسلحة نووية.



من ناحية، لجأ الملالي إلى كل أنواع الحيل المنهجية في محاولة لإخفاء الحقيقة عن المجتمع الدولي حتى يتمكنوا من التقدم سرًا في جوانب مختلفة من مشروعهم الشرير والحصول على القنبلة النووية.



وفي المقابل، واصلت المقاومة الإيرانية الكشف عنها.

في غضون ذلك، تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول على إجابات نهائية بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي، لكنها واجهت باستمرار المماطلة والخداع وانعدام الشفافية والمساءلة من قبل الملالي.

في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، عندما كان يوكيا أمانو أمينًا عامًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تضمن تقرير الوكالة ربع السنوي حول البرنامج النووي للنظام تعديلاً غير مسبوق يفحص الأبعاد العسكرية المحتملة.

التقرير، الذي عرض تفاصيل خلافات الوكالة مع النظام الإيراني في مجال التحقق، كان بمثابة مرجع للحشد الشعبي حتى توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة في 14 يوليو 2015.

وكجزء من خطة العمل الشاملة المشتركة في يوليو 2015، تم تكليف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير نهائي حول القضايا المعلقة ذات الصلة بالأبعاد العسكرية المحتملة PMD لبرنامج إيران النووي.

وبسبب سياسة الاسترضاء، وعلى الرغم من أن النظام قد ترك كل قضية معلقة تقريبًا دون إجابة، فإن التقرير النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2 ديسمبر 2015، ترك فعليًا القضايا العالقة دون إجابات وتوضيحات نهائية.

وابتداءً من آذار 2020، وجهت الوكالة أسئلة إلى النظام بخصوص ثلاثة مواقع، وأضافت لاحقًا موقعًا رابعًا.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، لم يستجب النظام بشكل مقنع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من الاتفاقات العديدة والمواعيد النهائية المختلفة، أدى ذلك فعليًا إلى توقف التحقيق.

وكشفت الوكالة في تقريرها الأخير، بتاريخ 30 مايو 2022، تفاصيل غير مسبوقة حول اتصالاتها مع النظام الإيراني ونتائج التحقيقات في المواقع الأربعة المشتبه بتورطها في مشروع الأسلحة النووية.

ويفضح هذا التقرير جهاز الملالي واللاعبين الرئيسيين المتورطين في الخداع والكذب على المجتمع الدولي بشكل عام والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل خاص.

جهاز وآلية الخداع والكذب والتستر بخصوص البرنامج النووي

تكشف التصريحات الخادعة للنظام فيما يتعلق بوظيفة وطبيعة برنامج أسلحته النووية بشكل عام وفيما يتعلق بتحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجه التحديد عن استراتيجية منهجية تتميز بالخصائص المحددة التالية:

• اتخاذ القرار على أعلى المستويات

• استخدام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) كغطاء ودرع لمشروع تصنيع القنابل

• استخدام مواقع جغرافية غير حقيقية لتسمية مواقعها النووية من أجل تشتيت إمكانية التتبع والتعريف والمراقبة

• تقديم مستندات تم التلاعب بها أو إنتاج مستندات مزيفة (خاصة لتقديمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

• المماطلة والتأخيرات الطويلة بين وقت طلبات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقت منح عمليات التفتيش هذه في نهاية المطاف (بسبب إصرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، مما أدى إلى تنظيف وتشويه منتظمين للمواقع المشتبه بها في تلك الفترة.

• محاولات الوصول إلى الوثائق الداخلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدامها لتوليد ردود مستقبلية على استفسارات الوكالة

• التغييرات المستمرة في اسم ومكان الكيان المسؤول عن جانب تسليح البرنامج النووي

• مجموعة محددة من كبار المسؤولين تتكون أساسًا من ضباط حرس الملالي (IRGC) وكبار الضباط العسكريين، يتابعون هذه المسألة عن كثب وبالتفصيل

• تحسين الإجابات على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل كبار المسؤولين الذين كانوا هم أنفسهم يتابعون مشروع الأسلحة النووية

من القضايا المهمة في عملية مفاوضات النظام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود جهاز للخداع والكذب على الوكالة.

وأظهر تحقيق المقاومة الإيرانية أنه على مر السنين، تابعت مجموعة محددة من كبار المسؤولين في حرس الملالي هذه القضية، وأن المسؤولين عن الرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقيق كانوا، في الواقع، شخصيات رئيسية في صنع القنابل النووية داخل النظام.

وحددت المقاومة الإيرانية العديد من أعضاء هذه المجموعة:

1. محمد إسلامي، الرئيس الحالي لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية AEOI

في مارس 2022، وقع محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية AEOI، اتفاقية مع رافائيل غروسي للتعاون مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في عام 1987، كان شخصية رئيسية في الحصول على مخطط القنبلة الذرية خلال اجتماع مع عبد القادر خان، عالم الفيزياء النووية الباكستاني الذي أُطلق عليه لقب "أب برنامج الأسلحة النووية الباكستاني". خلال هذا الوقت، كان عبد القادر خان يدير أيضًا حلقة تهريب دولية.



وفي عام 2005، كشفت المقاومة الإيرانية في واشنطن العاصمة، أن محمد إسلامي، بصفته رئيس مركز أبحاث الفيزياء التابع لحرس الملالي، قد اجتمع مع عبد القادر خان في طهران على رأس مجموعة من ثلاثة أعضاء من المسؤولين الإيرانيين. في الواقع، لقد كان مدركًا ومشاركًا في برنامج الأسلحة النووية للنظام على مدى السنوات الـ 35 الماضية.

محمد إسلامي



كانت وحدة أبحاث حرس الملالي (المركز)، التي بدأت العمل حوالي عام 1983 في منتصف الحرب العراقية الإيرانية، هي المعهد الأصلي لبدء البحث لتصنيع الأسلحة داخل حرس الملالي.

وأصبح ضباط وموظفو حرس الملالي الذين عملوا في هذا المركز فيما بعد أساتذة في جامعة الإمام الحسين التابعة لحرس الملالي في مجالاتهم المتخصصة وكانوا من بين كبار ضباط حرس الملالي.

خلال السنوات الأولى لهذا المركز، كان رئيس وحدة أبحاث حرس الملالي، المهندس محمد إسلامي، الذي عينه إبراهيم رئيسي رئيسًا لـ AEOI في 29 أغسطس 2021.



وكان أحد الأقسام الفرعية الأكثر أهمية في وحدة أبحاث حرس الملالي هو القسم الخاص بمجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية حيث عمل العديد من كبار المتخصصين الحاليين في حرس الملالي في إنتاج أسلحة الدمار الشامل.



وكان من بين هؤلاء فريدون عباسي دوائي، الحاصل على شهادة في الفيزياء النووية. في وقت لاحق، بدأ محسن فخري زاده مهابادي العمل على إنتاج أسلحة نووية في نفس مركز الأبحاث وتولى قيادة المشروع.

الشخصيات الرئيسية الأخرى في صناعة الأسلحة النووية، مثل سعيد برجي (خبير في المتفجرات شديدة الانفجار)، كانوا ضباط في حرس الملالي وأعضاء الفريق نفسه.

وبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، خلال الأعوام من 1991 إلى 1993، عقب اندماج مراكز البحوث العسكرية المتفرقة التي أنشأها حرس الملالي ومنظمات أخرى أثناء الحرب، تم إنشاء "معهد تعليم وبحوث الدفاع" كقسم فرعي في وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة. وكان محمد إسلامي رئيسًا لهذا المعهد من 2004 إلى 2007.

وبالنظر إلى أن محمد إسلامي كان رئيسًا لمركز أبحاث حرس الملالي في الثمانينيات، فقد شارك في اجتماع تم تنسيقه وإعداده من قبل رضا أمر اللهي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية AEOI آنذاك، مع عبد القادر خان وقادة حرس الملالي، ليناقشوا مع عبد القادر خان القضايا المتعلقة ببناء سلاح نووي. عقد الاجتماع في مكتب أمر اللهي.

كان محمد إسلامي على رأس وفد حرس الملالي المؤلف من ثلاثة أعضاء في اجتماعين في عامي 1986 و 1987.

وفي عام 1987، التقى خان بمسؤولين آخرين من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية AEOI، بما في ذلك محمد رضا آيت إلهي، نائب رئيس المنظمة، والدكتور محمد الحاج سعيد.

وبعد هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى تسليم مخططات أجهزة الطرد المركزي P1 و P2، سيسلم عبد القادر خان أيضًا مخططًا لبناء أسلحة نووية لوفود حرس الملالي.



وأُدرج محمد إسلامي على قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2008، بصفته شخصًا متورطًا في أنشطة إيران النووية الحساسة من حيث الانتشار أو في تطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية.

2. محسن فخري زاده مهابادي

التحق بحرس الملالي في بداية الثورة. درس الهندسة النووية وعمل في مركز أبحاث حرس الملالي. أصبح عضوًا في هيئة التدريس بقسم الفيزياء بجامعة الإمام الحسين التابعة لحرس الملالي في عام 1991.

بعد السيد عباس شاه مرادي، أصبح مديرًا لمركز أبحاث الفيزياء أو معهد الفيزياء التطبيقية (الكيان المسؤول عن تسليح البرنامج النووي الإيراني في ذلك الوقت).



وداخل النظام، كان الفريق الأصلي الذي تابع مشروع الأسلحة النووية يسمى فريق فخري زاده. كان لقبه في النظام الدكتور حسن محسني (حسن هو اسم والده ومحسن اسمه الأول الذي استُخدم كغطاء لاسم عائلة).

وفي نوفمبر 2004، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن محسن فخري زاده مهابادي رئيس الكيان الذي يتابع تصنيع القنابل. اسمه مدرج في قائمة عقوبات قرار مجلس الأمن رقم 1747. لسنوات، أصرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء مقابلة معه، لكن النظام رفض.

العديد من الوثائق المتاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الأبعاد العسكرية المحتملة PMD لبرنامج إيران النووي حملت توقيعه كأعلى مسؤول مباشر عن كيان الأسلحة النووية في وزارة الدفاع الإيرانية. (كان يعتبر رئيس برنامج إيران النووي وقتل في 27 تشرين ثاني / نوفمبر 2020).



وتُظهر الوثائق الفارسية الصادرة عن كيان صنع القنابل التابعة للنظام والتي أصبحت علنية فيما بعد، أن محسن فخري زاده مهابادي كان هو الشخص الذي يملك نسخة من الوثائق الداخلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤول عن الرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأبعاد العسكرية المحتملة PMD منذ عام 2003 فصاعدًا، بما في ذلك تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "النهائي" الذي أعقب توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015.

3. العميد في حرس الملالي سيد علي حسيني تاش

لقد كان من أهم الشخصيات في صناعة الأسلحة النووية. العميد في حرس الملالي سيد علي حسين تاش هو حاليا رئيس المديرية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وخلال فترة عمله مديرا لمركز أبحاث وزارة الدفاع، من فبراير 2004 إلى سبتمبر 2005، كان نائب وزير الدفاع.

وكان الكيان المسؤول عن التسليح، المعروف في ذلك الوقت باسم "مركز الجاهزية وتكنولوجيا الدفاع الجديدة"، تحت إشرافه المباشر.

وكشفت المقاومة الإيرانية لأول مرة عن اسم علي حسيني تاش ودوره الوظيفي في مؤتمر صحفي في مايو 2004.

وبعد الكشف عن موقع شيان لويزان في مايو 2003 من قبل المقاومة الإيرانية وتدمير النظام لهذا الموقع، أعلنت المقاومة الإيرانية في مؤتمر صحفي في 17 نوفمبر 2004 أن نائب وزير الدفاع، العميد سيد علي حسيني، كان يلاحق نشاط نووي مع محسن فخري زاده ومشروع أسلحة بيولوجية مع نادر مقصودي.

وبسبب سرية هذه الأنشطة، أخذ علي حسيني تاش أوامر أتباعه مباشرة من علي شمخاني (وزير الدفاع).

وعين محسن فخري زاده الاختصاصي بوزارة الدفاع مديرا لمركز تطوير تكنولوجيا الدفاع المتقدمة.

وقبل عام ونصف (أي في مايو 2003، عندما تم الكشف عن موقع شيان)، بدأوا في إخلاء الموقع وتطهيره بأوامر من وزير الدفاع شمخاني.



وفي مذكرات حسن روحاني، التي نُشرت عام 2011، عرض تفاصيل تاريخ المفاوضات النووية وذكر مشاركة علي حسيني تاش في اجتماعات اللجنة النووية العليا التابعة لمجلس الأمن القومي الأعلى للنظام (SNSC) بين عامي 2003 و 2005.

وكتب في الصفحة 141: "فيما يتعلق باللجنة النووية العليا في الأمانة العامة والجهات التي لعبت دورًا رئيسيًا، ذكرت في وقت سابق أنه قبل بضعة أشهر من تولي منصبي (بصفتي سكرتير مجلس الأمن القومي)، كانت هذه اللجنة نشطة في الأمانة العامة وتم اختيار أعضاء اللجنة النووية من قبل قادة النظام.

علي أكبر ولايتي (ممثل خامنئي)، والدكتور كمال خرازي (وزير الخارجية)، وحجة الإسلام الملا علي يونسي (وزير المخابرات والأمن)، والعميد علي شمخاني (وزير الدفاع)، والدكتور حسيني تاش (نائب وزير الدفاع) والمهندس رضا آقا زاده (رئيس AEOI) وأنا حسن روحاني، سكرتير المجلس لمجلس الأعلى للأمن القومي SNSC كنا أعضاء في تلك اللجنة ".



4 - العميد في الحرس الثوري الإيراني نصر الله كلانتري:

شغل منصب نائب وزير الدفاع للشؤون الدولية والاتصالات والدراسات الدفاعية لسنوات عديدة.

لعب دورًا مهمًا في صياغة السياسات الكلية للنظام في الشؤون العسكرية، وعمل في قسم الأبحاث بوزارة الدفاع، ودرس الأسلحة النووية لسنوات عديدة.

كان المسؤول الأول في فريق صنع القرار المكون من ثلاثة أعضاء في مجال إدارة الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج الملالي النووي.

سافر العميد في حرس الملالي نصر الله كلانتري إلى الصين في عام 2014 كنائب لوزير الدفاع وإلى أرمينيا في عام 2013. وهو حاليًا مدير معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة الدفاع.



5. سيد أحمد ميرزائي

كان من أوائل الخبراء في مركز أبحاث حرس الملالي في مجال الأسلحة البيولوجية وشارك في هذه القضية منذ الحرب العراقية الإيرانية.

إنه أحد كبار الخبراء في مجال أسلحة الدمار الشامل. في فبراير 2008، صنفته المقاومة الإيرانية كواحد من كبار المسؤولين في كيان الأسلحة النووية برئاسة محسن فخري زاده مهابادي.

كان على الدوام على علاقات وثيقة مع محسن فخري زاده مهابادي. شغل في السنوات الأخيرة منصب المدير العام لنزع السلاح في وزارة الدفاع. في عامي 2004 و 2005 عندما فحص مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقع عسكرية مثل هفت إي تير وبارتشين، تابع ميرزائي الأمر نيابة عن وزارة الدفاع.

وبحسب المعلومات التي كشفت عنها المقاومة الإيرانية في 1 كانون الأول 2015، تم تكليف لجنة سرية داخل النظام للرد على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا الأبعاد العسكرية المحتملة PMD. تركيبة اللجنة التي كشفت عنها المقاومة الإيرانية آنذاك كانت معبرة للغاية.

وكان كبار المسؤولين من حرس الملالي ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة (MODAFL) الأعضاء الرئيسيين في هذه اللجنة. وتم تكليفهم بصياغة الإجابات الأولية والنهائية على استفسارات إدارة البرامج للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبالنظر إلى معرفتهم العميقة بالأبعاد العسكرية للبرنامج، عمل أعضاء اللجنة على التستر على الأبعاد العسكرية، وبالتالي حل وإنهاء نزاع الأبعاد العسكرية المحتملة PMD من خلال صياغة سيناريوهات مناسبة للاستخدام غير العسكري للبرنامج والتي تبدو معقولة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تم تكليف اللجنة بوضع اللمسات الأخيرة على الإجابات وتقديمها إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) لتمريرها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل قسم شؤون الضمانات في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية AEOI، وهي وكالة مسؤولة رسميًا أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.



ثلاثة أفراد رئيسيين مسؤولين عن إعداد وصياغة إجابات تقرير الأبعاد العسكرية المحتملة PMD للوكالة الدولية للطاقة الذرية

• العميد نصر الله كلانتري كنائب لوزير الدفاع.

• سيد أحمد ميرزائي، ثم مدير عام نزع السلاح بوزارة الدفاع.

• محسن فخري زاده مهابادي، رئيس منظمة الابتكار والبحث الدفاعي (SPND).

مسؤولان من قسم مكافحة التجسس بوزارة الدفاع يتعاونان مع نصر الله كلانتري هما هدايتى وموسوي.

الخلاصة والملاحظات:

قبل عشرين عاما بالضبط، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالاعتماد على معلومات شبكة منظمة مجاهدي خلق داخل إيران، في مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة، عن المواقع النووية السرية في نطنز وأراك، ووجه ضربة قوية لجهود النظام الملالي ومساعيه للحصول على أسلحة نووية.

ووصلت كشوفات المقاومة الإيرانية بشأن برنامج النظام النووي الذي بدأ عام 1991، إلى ذروتها عام 2002 واستمرت منذ ذلك الحين.

وطوال هذا الوقت، انتهج النظام بشكل منهجي سياسة الخداع والكذب لإخفاء مشروعه للحصول على أسلحة نووية.

وتم توجيه هذه السياسة والتحكم فيها بشكل مباشر وتفصيلي من قبل كبار مسؤولي النظام، وطوال هذا الوقت، كانت هناك معركة مستعرة بين المقاومة الإيرانية والمجتمع الدولي، والنظام الإيراني بشأن توضيح الطبيعة الحقيقية للبرنامج النووي لنظام الملالي.

لكن طهران لم تقدم أي نقطة شفافة فيما يتعلق بأي موقع أو جزء من مشروعها النووي وفي كل مرة كانت بعد كشوفات المقاومة الإيرانية أو مصادر أخرى وبعد مواجهتها وثائق ومعلومات لا يمكن إنكارها، تعترف ببعض جوانب مشروعها مع تأخير كبير، أثناء محاولة الحفاظ على سرية الجوانب الأخرى.

وفي كثير من الحالات، قام النظام بوقاحة وعلنا بهدم وتنظيف الأماكن لإزالة آثارها.



لن يتخلى نظام الملالي عن مشروع القنبلة النووية. والنظام الذي أصبح أكثر عزلة من أي وقت مضى داخل إيران، ينظر إلى القنبلة على أنها ضرورة لبقائه. يتحدث مسؤولو النظام اليوم بوقاحة عن نيتهم صنع قنبلة ذرية.



الحزم مطلوب لمنع الدكتاتورية الأصولية والإرهابية من التسلح بالأسلحة النووية.

ولهذه الغاية، يجب إعادة قرارات مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات شاملة على النظام. يتيح الاستمرار في التفاوض بعد التفاوض للنظام كسب الوقت للمضي قدمًا في مشروعه النووي.

المفاوضات مع هذا النظام تقوض السلم والأمن العالميين.

وبدلاً من فرض العقوبات، خاصة بعد الكشف عن نطنز وأراك، تفاوضت الدول الغربية مع هذا النظام غير الشرعي وقدمت له تنازلات كبيرة.

لو تم اعتماد سياسة حاسمة في ذلك الوقت بدلاً من هذا النهج المشؤوم تمامًا، لما كان النظام ليحقق مثل هذا التقدم في برنامج أسلحته النووية.

الملالي يسعون للحصول على القنبلة النووية لإنقاذ نظامهم من السقوط الذي لا مفر منه. يجب على الغرب أن يمتنع عن التعامل مع هذا النظام لأنه يوفر للملالي فرصة لبناء قنبلة نووية.