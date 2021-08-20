تقرير: تقدم في ملف التهدئة مع حماس

تحدثت تقارير اعلامية عبرية عن اجواء من التفاؤل بشأن التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين إسرائيل وقطاع غزة في اعقاب زيارة مدير المخابرات المصرية عباس كامل الى القدس المحتلة



زيارة اسرائيلية سرية الى القاهرة



وقالت القناة 13 العبرية إن فرص التقدم في التهدئة جاءت بعد أسبوع من الاتصالات المكثفة بين إسرائيل والوسطاء المصريين مع زيارة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى إسرائيل والزيارة السرية لمسؤول إسرائيلي للقاهرة.



وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يتم تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد التوصل إلى اتفاق بين قطر والأمم المتحدة لتحويل الأموال.

اختبار للتهدئة

وبينت القناة العبرية أن يوم السبت سيكون يوم اختبار للتفاؤل على حدود قطاع غزة، حيث تخطط الفصائل الفلسطينية لإقامة مهرجان مركزي على الحدود.



ووفقًا للتقديرات، تنوي حماس المحافظة على مسافة آمنة من الحدود، لكن الجيش الإسرائيلي لا يزال في حالة تأهب، وسيزيد من قواته في المنطقة.



في الوقت نفسه رحبت حماس بالموافقة على إدخال الأموال القطرية للأسر المحتاجة لكنها ما زالت تسعى لحل مسألة رواتب موظفيها.