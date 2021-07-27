تقرير: حكومة بينيت "لن تطرد عائلات حي الشيخ جراح"

نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت قولها ان الاخير تعهد بأن لا تخلي الدولة العبرية السكان العرب من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة في ضوء السخونة التي بلغتها قضيتهم.

من المقرر ان تعقد المحكمة العليا الاسرائيلية جلسة استماع للعائلات الفلسطينية المهددة بالطرد من منازلها في حي الشيخ جراح، بعدما قضت محكمة اقل درجة بان الارض المقامة عليها هذه العقارات تعود ملكيتها لشركة تطوير استيطانية اسرائيلية.



ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن المصادر القريبة من بينيت قولها انه حتى لو سمح الحكم الذي ستتوصل اليه المحكمة العليا باخلاء السكان الفلسطينيين، فان من غير المرجح غان تأمر المحكمة الحكومة بالتصرف او اعطاء موعد محدد للتنفيذ.

واضافت ان الحكومة ستستغل صيغة الحكم غير الحاسمة لصالح عدم اشعال النزاع مجددا في القدس.

تواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإجلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ عام 1956.

بينما تدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان جملةً وتفصيلاً.

وفي سياق متصل، تراجعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء الاثنين، عن هدم خيام اعتصام مُساندة لأهالي حي الشيخ جراح.

وكانت سلطات الاحتلال قد وزّعت اخطارات بهدم خيام التضامن مع أهالي الشيخ جراح، وجاء في إخطار بلدية الاحتلال أنّه سيتم هدم الخيام في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

واعتصم ناشطون ومتضامنون، في حي الشيخ جراح رفضاً لقرار الاحتلال بهدم خيمتي التضامن وسط الحي.

وينفذ المستوطنون، بدعمٍ من قوات الاحتلال، حملة ممنهجة منذ أكثر من ثلاثة شهور، تتمثل بالتضييق على سكّان الحي والاعتداء عليهم واعتقالهم، في محاولة لتهجيرهم من منازلهم.