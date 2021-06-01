تقرير روسي: عودة سورية الى الجامعة العربية مستبعد

استبعدت صحيفة روسية عودة سورية الى الجامعة العربية وهو ما تسعى اليه بعض دول العالم المساندة للاسد بهدف اعادة تعويمه وفرضه مجددا على العالم

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية ان السعودية هي مفتاح العودة الى الجامعة العربية، ويبدو ان العلاقات بين دمشق والرياض ليست على ما يرام

وقالت الحكومة السورية إن محاولات إصلاح العلاقات مع السعودية قد تسفر عن نتائج إيجابية قريبا. هكذا ردّت دمشق الرسمية على النقاش الدائر حول زيارة وزير السياحة في الجمهورية العربية السورية محمد رامي رضوان مارتيني إلى الرياض.

وهذه هي الزيارة الأولى منذ 10 سنوات لمسؤول سوري كبير إلى الدولة العربية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع القصر الرئاسي في دمشق بسبب قمع الاحتجاجات.

وذكرت صحيفة الوطن سنة 2019 أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يفكر في خيار إعادة سوريا إلى الأسرة العربية. ومن شأن مثل هذا الدفء أن يساعد الأسد المعاد انتخابه على اكتساب الشرعية الدولية. ولكن الإدارة الرئاسية الأمريكية تراقب نشاط حلفائها الدبلوماسي في الشرق الأوسط. وقد نقلت مؤخرا صحيفة "العربي الجديد" القطرية عن دبلوماسي أمريكي لم تذكر اسمه، أن واشنطن دعت الممالك العربية إلى "التفكير مليا في إمكانية تعرضها للعقوبات نتيجة تعاملها مع النظام السوري".

وفي الصدد، قال الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، أنطون مارداسوف، لـصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا": "تجري مناقشة وصول وزير السياحة السوري إلى الرياض عبر قاعة كبار الشخصيات، في الشبكات العربية كدليل على الشائعات عن الافتتاح الوشيك لسفارة المملكة العربية السعودية في دمشق. لكنني لا أعتقد بأن هذا سيحدث في المستقبل القريب". وبحسب مارداسوف، فإن مشاركة مارتيني في نشاط في السعودية ليس حدثا كبيرا. فمنظمة السياحة العالمية وكالة تابعة للأمم المتحدة ويحضر السوريون اجتماعاتها كل عام.