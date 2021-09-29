تقرير: سد النهضة مشروع اسرائيلي لابتزاز مصر

اللي سألني هو قال اسرائيل باالاسم ؟!!

من يومين السيد "أحمد أبو الغيط" أمين عام جامعة الدول الــعــربــيــة صرح في مقابلة تليفزيونية ان إســـرا-ئــيــل استغلت إنشغال مصر في الأحداث الداخلية اللي مرت بيها في 2011 للبدء في #سد_النهضة وتوعدها انها هتدفع تمن ده بعد عشرين سنة pic.twitter.com/PbMF2fLp8s