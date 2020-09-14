تقرير: طهران خطّطت للثأر لـ”سليماني” باغتيال سفيرة أمريكية

وجّهت السلطات الأمريكية اتهامات لطهران بالإعداد لتنفيذ عملية اغتيال السفيرة الأمريكية لدى جنوب أفريقيا، كردّ على مقتل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني.

وقال مصدر مطلع على تقارير مخابراتية أن أجهزة الأمن الأمريكية والسفيرة على علم بوجود هذه التهديدات منذ مارس.

وبحسب ما نشرته صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أضافت المصادر: السلطات الإيرانية انخرطت في التخطيط لتنفيذ هذه الضربة، وكانت فكرة اغتيال السفيرة الأمريكية واحدة من بين عدد من التحركات المدروسة من جانب إيران للردّ على مقتل “سليماني”.

وكان المرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي، قد توّعد، في وقت سابق، بأن بلاده لن تسمح بمرور مقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني في العراق على يد الولايات المتحدة الأمريكية دون ردّ، وهدد بأن إيران ستنفّ “عملية مماثلة” بحق الأمريكيين.