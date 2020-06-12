تقرير عبري: ايران تتجسس على حماس

كشفت موقع إسرائيلي إخباري الجمعة، إن إيران تتجسس على في مسؤول بحركة حماس الفلسطينية.

واكتشفت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، أن طهران لديها عملاء يتابعون كل نشاط القيادي الحركة موسى محمد أبو مرزوق، ويسجلون مكالماته، وفقا لتقرير موقع “N12” والذي ترجمته صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية.

ووجدت حماس أن أحد موظفي فريق مرزوق كان ضابط استخبارات إيراني جندته طهران بواسطة حزب الله اللبناني، واستطاع تسجيل كل أنشطة أبو مرزوق خلال سفرياته الرسمية.

ويعتبر مرزوق شخصية محورية بالنسبة للسياسة الخارجية لحركة حماس، وقد خدم سابقا رئيسا للفرع السياسي داخل الحركة.

وعقب اكتشاف أنشطة التجسس الإيرانية، تحدث زعيم حماس إسماعيل هنية مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حول الموضوع.وتأتي الأزمة الأخيرة بين حماس والقيادة الإيرانية، في أعقاب هجمات سيبرانية بين إسرائيل وإيران خلال الشهرين الماضيين، والتي كان أبرزها محاولة إيرانية لاختراق موقع بحيرة طبرية الإسرائيلية.

وقد تم إحباط المحاولة الإيرانية في نهاية أبريل الماضي، فيما قالت تقارير أخرى بأن إسرائيل ردت بهجوم سيبراني على ميناء شهيد رجائي في 9 مايو الماضي.

وكانت مديرية الإنترنت الوطنية الإسرائيلية قد حذرت في نهاية مايو من هجمات سيبرانية قريبا، والتي وصفها رئيس المديرية بـ “الشتاء السيبراني”.