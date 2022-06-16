تقرير يكشف قيمة استثمارات "اسرائيل" في تطوير الأسلحة النووية

كشف التقرير السنوي الصادر عن المنظمة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، أن "اسرائيل" استثمرت مبلغ 1.2 مليار دولار في تطوير أسلحتها النووية، خلال عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن ثماني دول في العالم تمتلك أسلحة نووية استثمرت 82.4 مليار دولار في عام 2021 في تحديث أسلحتها النووية وتحسينها، وأن إسرائيل احتلت المرتبة السابعة في قائمة ترتيب المنظمة بين الدول النووية .

فيما استثمرت بريطانيا العام الماضي أكبر مبالغ لتطوير أسلحتها النووية ، تلتها الصين وروسيا وفرنسا.

بينما أنفقت الهند وإسرائيل وباكستان أكثر من مليار دولار على تحديث احتياطياتها النووية.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من الاستثمارات الضخمة في تطوير الأسلحة النووية ، إلا أن ذلك لم يمنع اندلاع حرب في أوروبا وكانت هناك تهديدات من روسيا باستخدام مثل هذه الأسلحة. يكتب التقرير أنه "كان من الأفضل استثمار الأموال في طرق أخرى للحفاظ على الأمن وكذلك الاستثمار في مكافحة وباء كورونا ، وبالتالي يجب وضع حد لإهدار الموارد الفاسدة".

كما قرر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام SIPRI أن الدول النووية تعمل على ترقية اسلحتها ، وبالتالي زيادة مخاطر استخدام الأسلحة النووية والمخاطر أكبر مما كانت عليه منذ الحرب الباردة.

تقدر آيكان أن كوريا الشمالية استثمرت 642 مليون دولار العام الماضي في تحديث الأسلحة النووية على الرغم من وضعها الاقتصادي غير المستقر ، والعقوبات الأمريكية وإغلاق الحدود بسبب كورونا.

ويقدر معهد SIPRI أن بيونغ يانغ لديها 20 رأسا نوويا.