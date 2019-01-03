عدد السكان في "إسرائيل" بلغ 8.972.000 مليون نسمة، بينهم 21% من العرب

أصدر جهاز الإحصاء المركزي "الإسرائيلي" تقريرا أشار فيه إلى أن عدد السكان في البلاد قد بلغ زهاء 9 ملايين نسمة حتى نهاية 2018.

وذكر التقرير أن عدد السكان في "إسرائيل" بلغ 8.972.000 مليون نسمة، بينهم 21% من العرب وعددهم نحو 1.9 مليون نسمة، و426 ألف إسرائيلي يحملون جنسيات أخرى إلى جانب الإسرائيلية

وأشار إلى أن عدد السكان في "إسرائيل" تزايد خلال العام الماضي بنسبة 2%، لافتا إلى أن 80% من هذه الزيادة كانت ناجمة عن التكاثر الطبيعي و19% من الهجرة إلى إسرائيل.

كما أوضح أن نسبة المسلمين من سكان إسرائيل بلغت 18% (1.56 مليون) بزيادة بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي