تمديد العمل عن بعد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة لنهاية يوليو

أبلغ أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع العاملين في المقر الرئيس للمنظمة الأممية بنيويورك “تمديد ترتيبات العمل عن بعد، المعمول بها منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، حتى نهاية يوليو/ تموز”.

يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في رسالة بعثها غوتيريش لموظفي الأمانة العامة في وقت متاخر مساءً الجمعة بتوقيت نيويورك، كما وزعها المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوغريك، علئ الصحافيين المعتمدين بالمنظمة الدولية.

وقال غوتيريش في رسالته “بعد التشاور مع الإدارة العليا وإدارة خدماتنا الطبية فيما يتعلق بوضع كورونا، قررت تمديد ترتيبات العمل عن بعد الحالية في مجمع المقر حتى 31 يوليو 2020”.

وتابع قائلا “سنواصل مراجعة هذه الترتيبات وسنقدم إشعارًا مسبقًا في حالة وجود أي تخفيف أو تمديد إضافي لهذه التدابير”.

وأوضح الأمين العام أنه “تم وضع خطة من أربعة مراحل للعودة التدريجية للعمل من داخل المبني الرئيسي”، مضيفا أن “الهدف من المرحلة الحالية هو “المحافظة على بصمتنا في المبني بحيث لا يتجاوز عدد الافراد المتواجدين داخله 400 شخص”.

وأردف قائلا “تقوم إدارة الدعم التشغيلي بتنظيف دقيق للمبني، ووضع لافتات لتوجيه الموظفين حول الإبعاد الجسدي، واتخاذ ترتيبات أخرى لتقليل مخاطر التعرض للأفراد”.

وأشار غوتيريش لـ”عدم وجود جدول زمني للمراحل الأربع من خطته”، مؤكدًا أن “الغالبية العظمى من الموظفين سيواصلون العمل عن بعد حاليا”.

واستطرد قائلا “ويتعين أن يكون هناك سبب مقنع لتواجد أي منهم داخل المبني حيث سيتم تطبيق الإبعاد البدني بشكل صارم في الأماكن المشتركة”. (الاناضول)