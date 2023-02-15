تمديد حالة الطوارئ العالمية بسبب جدري القرود

ابقت منظمة الصحة العالمية على مرض جدري القرود باعتباره حالة طوارئ صحية عالمية، بعد نحو اسبوعين من قرار مماثل بشأن وباء كورنا، والذي قالت انها ستواصل الضغط للتوصل الى اجابات حول منشئه.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاربعاء، انه وافق على استنتاج اللجنة المختصة بفيروس جدري القرود خلال اجتماعها الاسبوع الماضي، والذي وجد ان عدواه لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

واضاف غيبريسوس للصحفيين ان المرض يبقى بالتالي حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، رغم انه اشار الى الانخفاض المتواصل في عدد الحالات الجديدة كمحصلة للتقدم المحرز في الحد من عدوى الفيروس.

وقال ان هناك تقارير عن حالات جديدة في ما يزيد عن ثلاثين دولة، لكنه اعرب عن قلقه ازاء عدم توافر معلومات كاملة عن العدوى الاصابات في بعض مناطق العالم.

وحث غيبريسوس الدول على ابقاء جدري القرود تحت المراقبة".

البحث مستمر عن أصل كورونا

من جهة اخرى، اكد مدير منظمة الصحة العالمية أنه منظمته ستواصل الضغط من أجل الحصول على اجابات بشأن كيفية نشأة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، والذي اودى بحياة الملايين حول العالم.

وكان غيبريسوس اعلن في 30 كانون الثاني/يناير، ان حالة الطوارئ القصوى المعلنة منذ نحو ثلاثة سنوات بخصوص وباء كوفيد-19 مستمرة وسيتم الابقاء عليها في الوقت الراهن.

وقال خلال تصريحاته الاربعاء، ان المنظمة بحاجة الى مواصلة الضغط للحصول على اجابات عن أصول الفيروس الذي اكتشف ال مرة في الصين عام 2019.

ونفى غيبريسوس بذلك تقارير تحدثت عن تخلي المنظمة عن البحث في ظروف نشأة فيروس كورونا.

وكانت الخبيرة في المنظمة ماريا فان كيركوف لصحيفة ديلي تليغراف البريطانية في وقت سابق ان عراقيل تتعلق بجمع البيانات تسببت في تعليق إجراء المزيد من التحقيقات حول أصل كورونا.

وكانت كيركوف تشير بذلك الى الأحداث السياسية التي يشهدها العالم، وخصوصا الحرب في اوكرانيا.