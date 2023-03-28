تمهيدا لهجوم الربيع.. دبابات ليوبارد وتشالنجر في أوكرانيا

البوابة - انضمت الدبابات القتالية الثقيلة الألمانية والبريطانية الصنع، من طراز ليوبارد وتشالنجر، إلى الجيش الأوكراني، تزامنا مع تخطيط كييف لشن هجوم مضاد في الربيع.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، عبر رسالة نشرت على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن انضمام دبابات تشالنجر البريطانية وسترايكر وكوغار الأميركية وماردر الألمانية إلى الوحدات الأوكرانية.

ونشر وزير الدفاع الأوكراني، صورة لتلك الآليات من دون أن يحدد التاريخ الذي تسلمت فيه كييف هذه الدبابات.

كما أكدت الناطقة باسم وزارة الدفاع، إيرينا زولوتار، وصول دبابات تشالنجر إلى أوكرانيا من دون ان تحدد عددها.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الألمانية، أن 18 دبابة قتالية متطورة جدا من طراز ليوبارد، تم تسليمها إلى "كييف".

وأعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن ثقته بأن تحدث تلك الدبابات الفرق على الأرض.

وقال بيستوريوس، في بيان: "وصلت دباباتنا كما هو موعود وفي الوقت المحدد إلى أصدقائنا الأوكرانيين"

وفي وقت سابق أعلنت موسكو عن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس رغم الانتقادات الغربية، مؤكدة على لسان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لن تغير مشروعها.

وعلى الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا، إلا أن هناك بعض الدول التي تتردد في تزويد "كييف" بالأسلحة، خوفا من تصعيد النزاع عبر منح أوكرانيا القدرة على ضرب الأراضي الروسية.

وقبل فترة قصيرة سلمت سلوفاكيا، 4 طائرات من طراز "ميغ-29 لأوكرانيا، فيما أعلنت بريطانيا مطلع شباط/فبراير أنها ستدرب طيارين حربيين أوكرانيين، مما يفتح الباب أمام تزويد كييف بطائرات تتمتع بمعايير حلف شمال الأطلسي.