تنديد روسي ايراني بالغارات الاميركية والعراق يراجع الاتفاق مع التحالف

اعلنت مصادر عراقية ان المجلس الوزاري للأمن الوطني، بدأ يراجع الاتفاق مع التحالف الدلي في اعقاب الغارة على معسكرات الحشد الشعبي المدعومة من ايران، فيما نددت طهران وموسكو بالعملية الاميركية التي قتلت 25 عنصرا بينهم قادة بارزين

مراجعة الاتفاق

وعقد الوزاري للامن الوطني اجتماعا طارئا تدارس فيه تداعيات الهجوم الذي شنته طائرات أمريكية ضد القوات العراقية (لواء 45 و46 حشد) على الحدود العراقية - السورية.

وقال مجلس الأمن العراقي إن الاعتداء الأمريكي بمدينة القائم، يدفع بغداد لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي.

وشدد على أن "الاعتداء الآثم المخالف للأهداف والمبادىء التي تشكل من أجلها التحالف الدولي"، يدفع العراق إلى مراجعة العلاقة وسياقات العمل أمنيا وسياسياً وقانونيا بما يحفظ سيادة البلد وأمنه وحماية أرواح أبنائه وتعزيز المصالح المشتركة.

وقاالت في البيان: "إذ تدين الحكومة العراقية هذا العمل وتعده خرقا لسيادة العراق وتجاوزا خطيرا على قواعد عمل قوات التحالف ومنها القوات الأمريكية بالإنفراد بعمليات دون موافقة الحكومة العراقية، ناهيك أن هذه العملية استهدفت قوات عراقية ماسكة لجبهة مهمة على الحدود ضد فلول "داعش"، وهو ما يعرض أمن وسيادة العراق للخطر، ويهدد أيضا أمن الجميع دون استثناء".

ردود افعال

واعلنت وزارة الخارجية الروسية إن الضربات الأمريكية على مواقع في غرب العراق وشرق سوريا غير مقبولة.

وأعربت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، عن قلق موسكو الشديد إزاء "تبادل الضربات" بين "كتائب حزب الله" ووحدات القوات الأمريكية المتمركزة في أراضي العراق.

وأشار البيان إلى أن السلطات العراقية دانت الضربات الجوابية الأمريكية، واصفة إياها بأنها تمثل انتهاكا لسيادة البلاد وتهديدا لأمنها.

بالصور جديدة قصف الجوي الذي استهدف مواقع الحزب الله و #الحشد_الشعبي في مدينة القائم pic.twitter.com/hfJqCcrrq7 — زينب (@DKyB2XJEVJexfST) December 29, 2019

وتابعت: "نعتبر هذه التصرفات غير مقبولة وضارة. ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات جديدة من شأنها زعزعة الوضع العسكري والسياسي في العراق وسوريا ودول جوارهما بشكل حاد".

من جهته اعتبر الحرس الثوري الإيراني القصف الأمريكي على مواقع "الحشد الشعبي" العراقي هجوما "إرهابيا"، مشددا على أن الرد عليه والانتقام منه حق طبيعي للقوات العراقية.

ودان الحرس الثوري الإيراني، في بيان أصدره اليوم الاثنين، بشدة الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع "كتائب حزب الله" التابعة لـ "الحشد الشعبي"، الأحد، واصفا إياها بـ "العدوان الإرهابي".

-قائد #الحشد_الشعبي يفخر بكونه جندياً للحاج قاسم؟

-نعم، أنا جندي للحاج قاسم و أفتخر بذلك .. وهذه نعمة إلهية !!#ابو_مهدي_المهندس#امريكا_تقصف_الحشد_الشعبي pic.twitter.com/OwmmBglXCh — Mayssa y. (@yahfmays) December 30, 2019

واعتبر أن "إخراج القوات الأمريكية الإرهابية المحتلة من العراق هو الضامن لتعزيز أمنه واستقراره"، مؤكدا: "الشعب العراقي الحكيم والحشد الشعبي البطل، وبناء على القوانين والأعراف الدولية، يحتفظان بحقهما في الرد والانتقام على الهجمات الأمريكية".

بدوره، أكد "الحشد الشعبي" أن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن مقتل 25 من عناصره وإصابة 51 آخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.