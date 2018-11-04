تنظيم داعش يتبنى هجوما بسيارة ملغومة في الرقة

ارشيف

قالت السلطات المحلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن سيارة ملغومة انفجرت قرب موقع عسكري في مدينة الرقة السورية يوم الأحد، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وقع الانفجار بعد يوم من اغتيال مسؤول محلي بالمدينة التي كانت معقلا رئيسيا للخلافة التي أعلنها التنظيم لكنه خسرها قبل عام أمام قوات سوريا الديمقراطية التي تحظى بدعم أمريكي ويقودها أكراد.

وقالت قوات الأمن في الرقة إن مدنيا قتل وأصيب عدة أشخاص منهم مدنيون ومسلحون. وقال المرصد إن الانفجار خلف "عددا كبيرا" من الضحايا.

وذكر التنظيم في بيان أن التفجير استهدف مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية وهي أقوى فصيل في قوات سوريا الديمقراطية التي طردت المتشددين من الرقة العام الماضي.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية قتالا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في واحد من آخر معاقله بسوريا قرب الحدود مع العراق.

وقال المرصد إن المتشددين استغلوا سوء الأحوال الجوية يوم الأحد لمهاجمة مواقع قوات سوريا الديمقراطية مما أسفر عن مقتل 12 فردا من القوات.

ومن جانبه قال التلفزيون السوري يوم الأحد إن الجيش السوري يهاجم آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الصحراوية بمحافظة السويداء في جنوب سوريا.