تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير حافلة كربلاء

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عبر وكالة أعماق التابعة له السبت مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصا قرب مدينة كربلاء العراقية.

كانت أجهزة الأمن العراقية ذكرت الجمعة أن الانفجار الذي استهدف حافلة قرب مدينة كربلاء جنوبي بغداد أمس أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح.

وقال متحدثان باسم الشرطة في منطقة الحادث إن عبوة ناسفة زرعت في الحافلة وانفجرت عند مدخل شمالي للمدينة مما تسبب في اشتعال النار بالمركبة.

وندرت مثل تلك الهجمات في جنوب العراق ذي الأغلبية الشيعية في السنوات القليلة الماضية خاصة بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في 2017.

لكن مسلحين من الدولة الإسلامية واصلوا تنفيذ هجمات استهدف أغلبها قوات الأمن في شمال البلاد.

