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تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم تلعفر بشمال العراق

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم تلعفر بشمال العراق
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