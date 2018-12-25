تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم تلعفر بشمال العراق

عناصر من قوات الامن العراقية

قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يوم الثلاثاء إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة في مدينة تلعفر بشمال العراق.

كان الجيش العراقي قال إن قتيلين على الأقل سقطا كما أصيب 11 شخصا يوم الثلاثاء في انفجار سيارة ملغومة بمدينة تلعفر التي تقع في شمال البلاد وكانت معقلا لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم بعد ذلك بساعات عبر وكالة أنباء أعماق التابعة له.

وتقع تلعفر على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب من الموصل وشهدت موجات من العنف الطائفي بين السنة والشيعة بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. وظهر في تلعفر بعض أبرز قادة التنظيم.

وسقطت المدينة، التي يقطنها نحو 200 ألف ساكن، في يد المتشددين عندما اجتاح التنظيم مساحات كبيرة من شمال العراق عام 2014.

واستعادت قوات الأمن المدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة السيطرة على تلعفر في أغسطس آب عام 2017. وكانت تلعفر آخر منطقة يستعيد العراق السيطرة عليها في الشمال قبل أن ينتقل القتال إلى الحدود السورية.

ولا يزال الوجود الأمني مكثفا منذ استعادة السيطرة على تلعفر ويسود الهدوء المدينة في أغلب الأوقات.