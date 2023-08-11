تهديدات ايرانية تلغي قرارا باعدام قاتل هشام الهاشمي

الغت محكمة التمييز الاتحادية العراقية حكم الإعدام الصادر بحق المدان باغتيال الباحث هشام الهاشمي، المدعو أحمد حمداوي عويد وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق، ما يعني إلغاء الحكم، فيما قالت مصادر ان ضغوط ايرانية وتهديدات للقاضي دفعته لاتخاذ هذا القرار

وبررت المحكمة الخطوة التي قامت بها واثارت جدلا كبيرا حيث ان الجاني اعترف والكاميرات تثبت ارتكابه الجريمة وقالت المحكمة "ليست لديها أي صلاحيات قانونية للتحقيق في الجريمة".

وأصدرت محكمة عراقية في مايو حكما بالإعدام بحق الضابط السابق في الشرطة أحمد حمداوي عويد بعدما أدانته بجريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي في السادس من يوليو 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية بمشاركة مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.

وقال رئيس الحكومة حينها مصطفى الكاظمي ان القاتل يدعى أحمد حمداوي عويد الكناني، الضابط في وزارة الداخلية البالغ 36 عاما والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ العام 2007. وبث التلفزيون الرسمي "اعترافات" الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي.

والقاتل هو احد افراد حزب الله العراقي الموالي لايران ووفق القاضي فائق زيدان رئيس محكمة التمييز الاتحادية فقد تلقى تهديدات من الحزب المذكور

وقالت مصادر ان سبب اقدام حزب الله العراقي على اغتيال هشام الهاشمي كان لتأييد المغدور التظاهرات التي شهدها العراق في أكتوبر 2019، والتي ندد فيها المتظاهرون بالفساد في البلاد وبالنفوذ الإيراني، وطالبوا بتغيير للنظام السياسي. حيث تعرضت الحركة الاحتجاجية لقمع شديد وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت عشرات الناشطين.

للتذكير هذا اعتراف الولائي بقتله غدراً هشام الهاشمي مع الادلة الجرمية والميليشيات ستفرج عنه ببركة قضائنا المتواطيء ، القاء القبض عليه احد اهم الاسباب التي جعلت الاطار يعادي الكاظمي الذي اصر على محاكمته , كل الذين استشهدوا من شباب تشرين وعاشوراء كانت على يد الولائية

الجزء الاول pic.twitter.com/0T1LN4b0oa — Eng.ghassan (@GasanAlsaad) August 10, 2023

أتيت لكم بالخبر اليقين , لماذا تم الغاء حكم الإعدام على قاتل هشام الهاشمي, اليوم حدث جدال بين أطراف شيعية - شيعية , قسم قال نحن مقبلين على انتخابات وهذا القرار في غير صالحنا, قسم وضع اللوم على رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لأنه صاحب القرار



اتصلوا بفائق زيدان وقالوا له أنت… — وزير عراقي (@IraqiWazir) August 10, 2023

من هو هشام الهاشمي؟