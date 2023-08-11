تهديدات ايرانية تلغي قرارا باعدام قاتل هشام الهاشمي

الغت محكمة التمييز الاتحادية العراقية حكم الإعدام الصادر بحق المدان باغتيال الباحث هشام الهاشمي، المدعو أحمد حمداوي عويد وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق، ما يعني إلغاء الحكم، فيما قالت مصادر ان ضغوط ايرانية وتهديدات للقاضي دفعته لاتخاذ هذا القرار
وبررت المحكمة الخطوة التي قامت بها واثارت جدلا كبيرا حيث ان الجاني اعترف والكاميرات تثبت ارتكابه الجريمة وقالت المحكمة "ليست لديها أي صلاحيات قانونية للتحقيق في الجريمة".
وأصدرت محكمة عراقية في مايو حكما بالإعدام بحق الضابط السابق في الشرطة أحمد حمداوي عويد بعدما أدانته بجريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي في السادس من يوليو 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية بمشاركة مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.
وقال رئيس الحكومة حينها مصطفى الكاظمي ان القاتل يدعى أحمد حمداوي عويد الكناني، الضابط في وزارة الداخلية البالغ 36 عاما والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ العام 2007. وبث التلفزيون الرسمي "اعترافات" الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي.
والقاتل هو احد افراد حزب الله العراقي الموالي لايران ووفق القاضي فائق زيدان رئيس محكمة التمييز الاتحادية فقد تلقى تهديدات من الحزب المذكور
وقالت مصادر ان سبب اقدام حزب الله العراقي على اغتيال هشام الهاشمي كان لتأييد المغدور التظاهرات التي شهدها العراق في أكتوبر 2019، والتي ندد فيها المتظاهرون بالفساد في البلاد وبالنفوذ الإيراني، وطالبوا بتغيير للنظام السياسي. حيث تعرضت الحركة الاحتجاجية لقمع شديد وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت عشرات الناشطين.
من هو هشام الهاشمي؟
- هشام عبد الجبّار الهاشمي (9 أيار 1973 - 6 تموز 2020)
- مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية والجماعات المتطرفة
- حاصل على البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من قسم الإحصاء في كلية الإدارة والاقتصاد (الجامعة المستنصرية) سنة 1994 والماجستير 2015 والدكتوراه في العلوم السياسية 2019 في كلية العلوم السياسية (جامعة بغداد) والإجازة العلمية في الحديث النبوي الشريف ودراسة وتحقيق الوثائق والمخطوطات من المحدث صبحي السامرائي
- عَمِل في دراسة وتحقيق المخطوطات التراثية الفقهية والحديثية
- أعتقل لمدة 6 شهر من قبل نظام صدام حسين بتهمة انتمائه إلى السلفية المتشددة، ثم خرج من السجن مطلع العام 2002
- بعد غزو العراق عام 2003 انصرف إلى العمل في الصحافة
- الهاشمي أول من كشف اسماء قيادات تنظيم الدولة - داعش في كُلٍ من العراق وسوريا
- اصبح الهاشمي هدفاً لجماعات متشددة بسب تخليه عن توجهاته و الكشف عن الجماعات والتنظيمات المسلحة في العراق.
- لع العديد من الكتب والمؤلفات العلمية