تهديد بتفجير السفارة الروسية في عاصمة عربية

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نقلت تقارير اعلامية عن مصادر امنية احباط عملية تفجير كانت تستهدف السفارة الروسية في عاصمة عربية ، واشارت الى انه تم القبض على الخلية "الارهابية"

وحسب ما نقل موقع صدى البلد عن لبنان24 فان تهديدات وصلت الى السفارة الروسية في العاصمة اللبنانية بيروت حيث تم التحقيق في مضمونها وتعقب المتصلين وتم اعتقال المشتبه فيهم

ومن المتوقع، بحسب المصدر الأمني، صدورُ بيانٌ رسميّ عن السفارة يُحدّد ملابسات القضية فيما لم تتحدث الاجهزة الامنية اللبنانية عن الحادث، كما لم يتم الكشف عن خلفية المتصلين، في الوقت الذي تتشابك المصالح وتتعدد الولاءات والاتجاهات في لبنان بالتزامن مع الحرب الروسية الاوكرانية والدعم الغربي لكييف.

وعلى صعيد آخر من غير المستبعد ان يكون للساحة السورية علاقة في التهديدات والخلية، من باب الدعم الروسي للنظام السوري.

ومنذ اندلاع الازمة الروسية الاوكرانية لم يتعرض الرعايا او البعثات الديبلوماسية الروسية لاي نوع من التهديد في الدول العربية ، فيالوقت الذي تشهد العلاقات الروسية اللبنانية تطورا جيدا من خلال دعم موسكو لمشاريع تزويد لبنان بالكهرباء الاردنية والغاز المصري عبر سورية