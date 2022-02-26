تهديد بطرد موسكو من نظام SWIFT: اوربا تبدأ بتطبيق العقوبات على روسيا

بجأت اوربا تنفذ العقوبات التي فرضتها على روسيا في اعقاب الهجوم الاخير على اوكرانيا، واستهلت دولا في القارة العجوم باغلاق المجال الجوي امام الطائرات الروسية فيما قامت تركيا بمنع سفينة روسية من المرور عبر البحر الاسود.

نظام SWIFT

أفادت مصادر وتقارير بأن الرئيس جو بايدن يبحث بجدية فصل روسيا عن نظام SWIFT، الشبكة التي تربط آلاف المؤسسات المالية حول العالم، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد. وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، فإن قرار إطلاق هذا الإجراء مرهون دائما بموافقة الاتحاد الأوروبي الذي انقسم في نقاش لأسابيع حوله، واختار في النهاية عدم المضي قدما هذا الأسبوع.

الا انه وفي وقت سابق أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن فصل روسيا عن منظومة الدفع المصرفي الدولية SWIFT ليس مدرجا في قائمة العقوبات التي يعدها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

ووفقا للوكالة فإن فصل روسيا عن منظومة الدفع المصرفية "سوفيت" SWIFT لا يؤخذ في الاعتبار بسبب عاملين رئيسيين، الأول هو معارضة دول مثل ألمانيا وإيطاليا لهذا الإجراء بسبب مخاوف بشأن أمن الطاقة.

والسبب الثاني هو أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إلى حد ما بشأن تفعيل أنظمة الدفع الأخرى، ولا سيما الصينية والروسية، التي تعد متافسا لمنظومة "سوفيت".

المانيا: قيود محددة على روسيا في نظام SWIFT

الا ان المانيا أعربت عن استعدادها لفرض "قيود محددة" على روسيا في استخدام "سويفت" للحوالات المالية بين المصارف، مؤكدة سعيها إلى "الحد من الأضرار الجانبية" لمثل هذا الإجراء. وقال وزيرا الخارجية أنالينا بيربوك والاقتصاد روبرت هابيك في بيان مشترك: "نعمل على إيجاد طريقة للحد من الأضرار الجانبية لاستبعاد روسيا من "سويفت".. ما نحتاجه تقييد محدد".

ما هو نظام سويفت العالمي ؟

نظام "سويفت" هو شريان مالي عالمي يسمح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود. و كلمة سويفت - SWIFT - هي اختصار لـ "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك"، وقد أنشئ هذا النظام عام 1973 ومركز هذه الجمعية بلجيكا، ويربط نظام سويفت 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة.

ولكن سويفت هو ليس البنك العادي الذي تقابله في أي شارع، فهو نظام مراسلة فوري يخبر المستخدمين بموعد إرسال المدفوعات وتسلمها.

ويرسل هذا النظام أكثر من 40 مليون رسالة يومية، إذ يتم تداول تريليونات الدولارات بين الشركات والحكومات.

ويعتقد أن المدفوعات الروسية تمثل واحدا في المئة من حجم التعاملات عبر نظام سويفت.

من يملك نظام سويفت ويتحكم فيه؟

أنشىء نظام سويفت من قبل بنوك أمريكية وأوروبية، كانت ترغب في ألا تسيطر مؤسسة واحدة على النظام المالي وتطبق الاحتكار.

والشبكة الآن مملوكة بشكل مشترك لأكثر من 2000 بنك ومؤسسة مالية.

ويشرف عليها البنك الوطني البلجيكي، بالشراكة مع البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.

يساعد نظام سويفت في جعل التجارة الدولية الآمنة ممكنة لأعضائها، وليس من المفترض أن تنحاز إلى أي طرف في النزاعات.

ومع ذلك، تم حظر إيران من سويفت في عام 2012، كجزء من العقوبات المفروضة على برنامجها النووي.

وخسرت طهران، جراء ذلك، ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و30 في المئة من التجارة الخارجية.

وتقول سويفت إنها لا تملك أي تأثير على العقوبات وإن أي قرار بفرضها يقع على عاتق الحكومات.

زيلنسكي يشكر اردوغان

في الاثناء أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، 26 من شباط، عن شكره للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الدعم التركي القوي. وقال زيلينسكي عبر “تويتر”، إن حظر مرور السفن الحربية إلى البحر الأسود وتقديم دعم عسكري وإنساني كبير أمران في غاية الأهمية اليوم، وإن الشعب الأوكراني لن ينسى ذلك أبدًا”.

وفي أعقاب الهجمات الروسية على أوكرانيا في 24 من شباط، طلب السفير الأوكراني في أنقرة، فاسيل بودنار، من تركيا إغلاق مضايقها البحرية أمام السفن الروسية لمصلحة أوكرانيا، لترد تركيا على لسان وزير خارجيتها، مولود تشاووش أوغلو، والذي أكد أنه يمكن لتركيا إيقاف مرور السفن الحربية عبر المضيق، وأن خبرائها يعملون على تحديد ما إذا توجد حالة حرب، وإذا قبلوا حالة الحرب بشكل قانوني، سيحظر مرور السفن الحربية، ويسمح لسفن الدول المتحاربة بالعودة إلى قواعدها، وفقًا لمعاهدة “مونترو”، وفق ما نقلته صحيفة “Hürriyet“، في 25 من شباط الحالي

ليتوانيا وسلوفينيا تغلقان مجالهما الجوي



كما اغلقت ليتوانيا وسلوفينيا مجالهما الجوي أمام شركات الطيران الروسية اعتبارا من 27 فبراير الحالي. وأوضحت وزارة النقل الليتوانية في بيان لها أنه "ابتداء من الساعة 00.00 يوم 27 فبراير بالتوقيت المحلي، سيتم إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام جميع شركات النقل الجوي التي تحمل رخصا صادرة عن روسيا". من جهتها، أعلنت الحكومة السلوفينية أنها "قررت حظر الرحلات الجوية الروسية اعتبارا من يوم السبت".

فرنسا تعترض سفينة روسية

على صعيد متصل أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الإدارة البحرية بأنه تم اليوم السبت، اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية.

وبحسب الإدارة البحرية، اعترضت الجمارك الفرنسية سفينة تجارية تنقل مركبات إلى سانت بطرسبرغ، يعتقد أنها مرتبطة بشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وحولت مسارها إلى بولونيه سور مير في شمال فرنسا.

هذا وأكدت السفارة الروسية لدى فرنسا أنه تم احتجاز سفينة الشحن الروسية في القناة، وأنه تم تلقي مكالمة من قبطانها، لافتة إلى أن البعثة الدبلوماسية اتصلت على الفور بالسلطات الفرنسية لتوضيح الموقف.

قمة عقوبات طارئة على روسيا

وأعلن قادة الاتحاد الأوروبي عقب قمة طارئة ليلة الجمعة، عن حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا، على خلفية التطورات التي تشهدها أوكرانيا. وفي وقت سابق فرضت كذلك الولايات المتحدة واليابان وكندا ودول أخرى عقوبات على روسيا.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة ألقاها فجر الخميس، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية"، وذلك بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتوجه الجمهوريتين بطلب لموسكو من أجل المساعدة لحماية السكان.

عقوبات اميركية على بوتين

وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف وأعضاء آخرين في مجلس الأمن الروسي، مساء الجمعة 25 من شباط.

وبجسب ما ذكره موقع الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات فرضت على “مهندسي الحرب الروسية ضد أوكرانيا”، منهم وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف.