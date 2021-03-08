كتبت صحيفة الباييس الإسبانية أن الوباء والعزلة الذاتية القسرية في إسبانيا وفي عدد من الدول الأوروبية الأخرى بسبب وباء كورونا أدت إلى انخفاض حاد في معدل المواليد.، وهذا الامر يشكل تهديد كبير لاوربا في الوقت الذي اعلنت ايطاليا عن 100 الف وفاة

انخفاض معدل المواليد

وبحسب الصحيفة، في إسبانيا، انخفض معدل المواليد في شهري ديسمبر ويناير الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 22.6%.

وقال مدير معهد المجلس القومي للبحوث، دييغو راميرو: "حتى الآن لدينا بيانات لشهرين فقط من عام 2021، هذا لا يكفي لعمل توقعات دقيقة للعام بأكمله، لكن من الواضح بالفعل أن الركود من المتوقع أن يكون قويا".

تأجيل تكوين اسرة

ولفتت الصحيفة إلى وجود وضع مماثل في بلدان أوروبية أخرى، ففي ديسمبر، انخفض عدد المواليد الجدد في إيطاليا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 21.6 بالمئة. وقالت الصحيفة إن معدل المواليد في فرنسا انخفض بنسبة 13 بالمئة في يناير.

من بين العوامل الرئيسية التي أجبرت الناس على تأجيل قرار تكوين أسرة مؤقتا، انخفاض حاد في الوظائف، وارتفاع معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

100 الف وفاة في ايطاليا

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الإثنين، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد تجاوز حاجز 100 ألف، فيما تكافح الحكومة لاحتواء موجة ثالثة من الإصابات.

إيطاليا هي سابع بلد في العالم يصل إلى هذا العدد من الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند وروسيا وبريطانيا.

وقالت وزارة الصحة إن 318 توفوا بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة قبل 13 شهرا إلى 100103.

وفيات كورونا في إيطاليا تتجاوز عتبة الـ100 ألف حالة https://t.co/pEkhvlmjqi #أخبار_الوئام — صحيفة الوئام (@alweeamnews) March 8, 2021

وسجلت إيطاليا نحو 13902 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة مع 20765 أمس الأحد. ويُجرى عدد أقل من الفحوص في عطلات نهاية الأسبوع بالبلاد مما يعني عادة تراجع الأعداد المسجلة أيام الإثنين.

5 دول في العالم لم تغلق حدودها

الى ذلك قالت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إنه يمكن للسائحين الأجانب فقط الوصول إلى خمس دول في العالم.

وبحسب المنظمة، والدول هي ألبانيا وجمهورية الدومينيكان وكوستاريكا ومقدونيا الشمالية وتنزانيا.

وفي بداية فبراير، 69 من أصل 217 دولة لا تقبل السائحين، فضلا عن أن حدود 73 دولة أخرى مغلقة جزئيا. كما تطلب حوالي 70 دولة أخرى اختبارات أو حجر صحي.