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تهم جديدة للمعارض الروسي السجين اليكسي نافالني

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2021 - 02:07
تهم جديدة للمعارض الروسي السجين اليكسي نافالني

أعلنت لجنة مسؤولة عن أبرز التحقيقات الجنائية في روسيا الثلاثاء، توجيه تهم جديدة بـ ”التطرف“ للمعارض المسجون أليكسي نافالني وعدد من معاونيه المقربين، يعاقب عليها بالسجن لسنوات طويلة.

وقالت اللجنة في بيان إن ”نافالني ومعاونيه متهمون بتأسيس وقيادة منظمة متطرفة، رفعت بشكل خاص في الفترة من 2014 إلى 2021 شعار تغيير السلطة عبر العنف“.

وتم حظر منظمات نافالني بعد تصنيفها منظمات متطرفة في حزيران/يونيو الماضي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 19 أيلول/سبتمبر.

كلمات دالة:روسيااليكسي نافالني

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