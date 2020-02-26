توافق سعودي اميركي ضد الاسد في ادلب واردوغان لن يتراجع

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن تركيا "لن تتراجع قيد أنملة" في إدلب، حيث تدور مواجهات بين القوات التركية والقوات السورية، في شمال غرب سوريا. فيما قالت واشنطن والرياض انهما ترفضان عمليات مليشيات الاسد في ادلب

اردوغان لن يتراجع

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة "لن نتراجع قيد أنملة وسندفع بالتأكيد النظام (السوري) خارج الحدود التي وضعناها".

وأضاف أن تركيا تعتزم طرد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة العسكرية التركية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا هذا الأسبوع رغم تقدم قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

وأرسلت أنقرة آلافا من قواتها وشاحنات محملة بالمعدات للمنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا لدعم قوات المعارضة وتوعد أردوغان بطرد قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي كلمة أمام أعضاء البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، صرح أردوغان "نعتزم تحرير مواقع‭ ‬المراقبة التابعة لنا من حصار (القوات الحكومية السورية) بحلول نهاية هذا الشهر بطريقة أو بأخرى".

توافق اميركي سعودي

كشفت السفارة الأمريكية في سوريا، عن موقف مشترك مع المملكة العربية السعودية، في دعمها للمعارضة السورية.

وأكدت كل من واشنطن والرياض معارضتهما للعملية العسكرية التي تنفذها القوات السورية.

ونشرت السفارة الأمريكية تغريدة على حسابها في "تويتر"، اليوم الأربعاء، قالت فيها: "انتهينا للتو من المناقشات المثمرة مع شركائنا السعوديين ناقشنا الوضع الصعب في سوريا، وخاصة الهجوم العسكري ضد إدلب من قبل نظام الأسد وروسيا، والنظام الايراني".

إنتهينا للتو من إجتماع مثمر مع شركائنا السعوديين ناقشنا خلاله الشراكة والتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية #السعودية دعماً للمعارضة السورية ودعماً لحل سياسي للنزاع السوري وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254. #سوريا pic.twitter.com/Plg18JwChn — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) February 26, 2020

وأضافت في التغريدة: "ناقشنا استمرار الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية دعما للمعارضة السورية ودعما لحل سياسي للصراع السوري تمشيا مع قرار مجلس الامن 2254".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد صرح، بأن "الحل في سوريا يكمن في وقف إطلاق نار دائم، ومفاوضات تقودها الأمم المتحدة طبقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

النظام السوري يسيطرعلى عدد من القرى في إدلب

من جانبه، حقق النظام السوري مكاسب جديدة في جنوب محافظة إدلب حيث سيطر على عدد من القرى الأربعاء وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب ومنافذ إخبارية تديرها جماعة حزب الله اللبنانية حليفة الأسد.

وقال الجيش السوري إنه سيطر على عدد من القرى والبلدات في الأيام القليلة الماضية إلى الجنوب من إدلب ووصف الأراضي التي سيطر عليها بأنها مفارق طرق بين مناطق تسيطر عليها المعارضة.

ومن جهته، قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري إن الهدف المباشر للقوات الحكومية هو الوصول إلى بلدة كفر عويد التي ستجبر السيطرة عليها مقاتلي المعارضة على الانسحاب من قطاع أكبر من الأراضي منها آخر موطئ قدم لهم في محافظة حماه.

وكان أردوغان قال يوم الخامس من فبراير/ شباط إن على قوات الأسد الانسحاب إلى ما وراء خطوط مواقع المراقبة التركية بحلول نهاية فبراير/ شباط وإلا ستقوم تركيا بطردها.

وأقامت تركيا 12 موقعا للمراقبة حول "منطقة خفض التصعيد" في إدلب بموجب اتفاق أبرم عام 2017 مع روسيا وإيران لكن العديد منها أصبح الآن خلف الخطوط الأمامية للقوات الحكومية السورية.

وسيطر معارضون سوريون مدعومون من الجيش التركي على بلدة النيرب في إدلب هذا الأسبوع وفقا لمصادر تركية ومن المعارضة السورية وهي أول منطقة تنتزع من القوات الحكومية المتقدمة.