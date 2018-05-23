توتر بين ميليشيا الحوثي وضباط الكلية البحرية في الحديدة

تشهد مدينة الحديدة الساحلية توترا بين ميليشا الحوثي وأفراد وضباط الكلية البحرية عقب اعتداء أحد القيادات الحوثية على أحد ضابط في الكلية.

وقالت مصادر يمنية إن ضباط الكلية يطالبون بإغلاق قسم شرطة الرازقي حيث تم الاعتداء على زميلهم، ورفضوا طلب مشرف الحوثيين ابو علي الكحلاني تسليم الضابط بعد أن تمت محاصرة القسم والإفراج عن زميلهم بالأمس.

وأكدت المصادر أن ضباط البحرية احتشدوا ووقفوا صفاً واحداً مع زميلهم رافضين أوامر مليشيا الحوثي بتسليمه، أو إعادة الأسلحة التي أخذوها من قسم الرازقي، مؤكدين أنهم سيقومون بإقفال القسم. وانتشرت عناصر مليشيا الحوثي بمحيط قسم شرطة الرازقي والأحياء المجاورة له، في شارع المعدل بمدينة الحديدة.

وكان أفراد وضباط البحرية حاصروا قسم الشرطة أمس وقاموا بإطلاق سراح زميلهم الضابط، بعد اشتباكات مع المتمردين.

وما يزال التوتر قائما في ظل اصرار الحوثيين تسليم الضابط لهم، ورفض زملائه الطلب.02:08:43