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توتر متزايد في مخيمات الروهينغا ببنغلادش بسبب مخاوف من إعادتهم الى بورما

توتر متزايد في مخيمات الروهينغا ببنغلادش بسبب مخاوف من إعادتهم الى بورما
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